Jorge Azcón cambia su agenda ante el acelerón de las negociaciones con Vox por el Gobierno de Aragón

El presidente de Aragón en funciones solo ha asistido a uno de los tres actos públicos que tenía previstos este miércoles en Zaragoza. Se esperaba a Jorge Azcón en la inauguración de la feria Smopyc, en Feria de Zaragoza; y se le esperaba también en el congreso The Wave, compartiendo escenario con el expresidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete. Pero ni ha estado en un sitio, ni ha estado en el otro. Y el presidente en funciones tan solo ha participado en el acto más institucional del día de los que tenía previstos inicialmente: la presentación oficial del retrato del expresidente de Aragón, Marcelino Iglesias, en el Pignatelli.

Aunque nadie lo confirma oficialmente, el nuevo ritmo que se está imprimiendo a las negociaciones con Vox para la formación del Gobierno de Aragón ha llevado al presidente autonómico a reducir notablemente su agenda pública y a dejar de participar en dos de los tres actos que tenía previstos y para los que las propias instituciones organizadoras habían anunciado su presencia.

Por un lado, el salón internacional de la maquinaria agrícola, que celebra su XX aniversario y para el que la representación institucional ha quedado limitada al consejero de Fomento en funciones, Octavio López; y por otro lado, en el congreso The Wave, promovido por el propio Ejecutivo aragonés con tres jornadas cargadas de actividad. Ahora, en la programación del congreso tecnológico no aparece ninguna intervención de Azcón, ni siquiera en la clausura, este jueves.

Quedan menos de veinte días para llegar a un pacto de Gobierno antes del final de la fecha límite, el próximo 3 de marzo, pero no hay avances conocidos en la negociación con la extrema derecha en Aragón, que a su vez sigue negociando, también en Extremadura con el PP. Desde que la pasada semana tuviera lugar la primera reunión pública y se anunciaran las "buenas sensaciones" en este diálogo en Aragón, no ha habido nuevas citas públicas ni se ha comunicado la fecha para la siguiente. Pero las negociaciones, el intercambio de información, es más intenso que en las semanas anteriores, coincidiendo con esta nueva fase que pueda culminar en un acuerdo PP-Vox.

Por otro lado, no hay noticias tampoco del resto de participantes en las reuniones. El propio consejero López declinó hacer valoraciones, al ser la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Mar Vaquero, la voz del PP en esta mesa de diálogo. Pero sí que ha dicho desde Smopyc que "nuestra impresión es que vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo razonable y en las próximas dos semanas se tienen que producir unos hechos de los que no voy a decir ni qué, ni cómo, ni cuándo".

Mar Vaquero, inmersa esta semana en la celebración de The Wave, ha reconocido que "no conoce" nuevas fechas para la celebración de reuniones. "Más que nunca, la inteligencia natural tiene que servir para cumplir con ese compromiso y hacer ese acuerdo más sólido y mejor para los aragoneses", ha defendido Vaquero, sin dar más pistas del avance de las negociaciones.