En Monserrat
Dimite un concejal de Vox en Valencia tras ser denunciado por malos tratos
El partido anuncia la decisión de renunciar al acta "para no perjudicar el proyecto político ni el normal funcionamiento de la institución municipal"
Pascual Fandos
El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Montserrat (Valencia) Carlos Martínez Salvador ha decidido presentar su renuncia al acta tras la denuncia por un presunto caso de malos tratos interpuesta el pasado domingo por su pareja, que ha provocado que la titular del juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de Picassent dictara el lunes una orden de alejamiento, como ayer informó en primicia Levante-EMV. La dimisión de Martínez la ha anunciado este jueves la formación de extrema derecha en un comunicado.
Vox expone que la decisión de Martínez de entregar el acta responde a la voluntad de no perjudicar el proyecto político ni el normal funcionamiento de la institución municipal, “anteponiendo la responsabilidad institucional y el interés general“.
Carlos Martínez ha manifestado su inocencia y respeto absoluto por el proceso judicial y su intención de colaborar plenamente con la justicia para el esclarecimiento de lo ocurrido, según detalla el comunicado.
La titular del juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de Picassent dictó el lunes una orden de alejamiento por la que impide a Carlos Martínez Salvador acercarse a menos de 300 metros de su pareja sentimental o comunicarse con ella tras la denuncia por un presunto caso de malos tratos que esta interpuso el domingo ante la Guardia Civil y que ratificó en sede judicial el lunes.
La magistrada que ha dictado la orden de protección considera que las situaciones que expone la denunciante podrían ser constitutivas de un delito de malos tratos e injurias en el ámbito de la violencia de género, a la espera de la calificación que se realice en el momento procesal oportuno. La magistrada entiende que existe un riesgo objetivo para la integridad de la denunciante en base a los hechos que han provocado la denunciamente
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