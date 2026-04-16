El testigo clave para la imputación de Fernández Díaz en Kitchen: "Martínez me dijo que la operación se la había encargado el ministro"

El notario Enrique A. Franch Quiralte, que redactó en 2019 a petición del ex secretario de Estado de Seguridad un acta notarial que resultó clave para la imputación del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ha declarado que el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez acudió a él para protocolizar un mensaje, con la finalidad de exculparse: "A mí, lo que me pareció entender de lo que me decía, que había habido una operación, que algo había salido mal, y que a él le estaban intentando imputar esta operación cuando en realidad la operación se la había encargado a él el ministro", ha especificado.

En el juicio se ha mostrado el mensaje que fue protocolizado, en el que se decía, de forma literal: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 Iphone y 1 Ipad). Mañana tendremos el informe. Según dice el Informador (veremos si es así), ese material lo ha dado B a los abogados".

"Me lo contó sin ninguna duda"

Y después el notario ha proseguido: "Y que este era el mensaje que hacía ver que el ministro le estaba dando a él el reporte de cómo había sido [la operación], cuando lo normal en la jerarquía es que sea el inferior el que le dé el reporte al superior de cómo había sido", ha completado el notario, que al ser preguntado de nuevo por la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, si esto era lo que le había dicho en concreto, ha recordado: "La parte de que efectivamente pensaba que era una operación que había salido mal y que a él le estaban intentando responsabilizar de ella me lo contó sin ninguna duda".

Finalmente, el fedatario público ha afirmado que le pareció que los hechos de los que le habló Martínez se referían a "una operación al amparo de la ley, una operación de Interior, organizada por alguien de Interior. Esto no lo puede hacer la gente de la calle, ir por ahí grabando a las personas o lo que sea".

De Fernández Díaz

Después ha insistido que el ex número dos de Interior le dijo que este mensaje venía, teóricamente, de Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, de hecho en el resto del acta menciona a Jorge Fernández Díaz todo el tiempo".

Francisco Martínez acudió al notario después de que el digital Vozpópuli publicara el 11 de junio de 2019 una información en la que el exministro se desvinculaba de la Kitchen: "Me estoy enterando ahora", respondió al periodista.