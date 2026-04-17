Ayuso solicita medidas cautelares para paralizar la regularización de migrantes: "El mensaje no puede ser que España es una barra libre"

La Comunidad de Madrid ya había avanzado que presentaría un recurso ante el Tribunal Supremo contra el proceso de regularización de migrantes emprendido por el Gobierno. El Ejecutivo madrileño solicitará en ese recurso, que se está presentando hoy mismo, medidas cautelares para su paralización. Lo ha anunciado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en un acto con representantes y directivos de empresas españolas en Bruselas.

"Hoy mismo, contra el caos y en beneficio de todos y del Estado de Derecho, la Comunidad de Madrid va a pedir medidas cautelares, vamos a presentar hoy mismo un recurso contra esta medida populista del Gobierno porque el mensaje no puede ser ante los ojos del mundo: 'En España no hay ley. En España es barra libre, ven a España sin ningún tipo de papel ni de orden'", ha asegurado desde la sede de la CEOE en la capital comunitaria.

La presidenta madrileña ha insistido en sus críticas al proceso que prevé regularizar la situación de extranjeros que acrediten estar en España desde antes del 1 de enero de 2026 y que lleven cinco meses de residencia continuada en España. "Se está promoviendo una regularización masiva de ciudadanos que llevan pocos meses en suelo europeo", ha enfatizado. "No estamos hablando de personas que llevan años en España y que, evidentemente, tienen que tener una salida legal, como no puede ser de otra manera. Estamos hablando de personas que llevan pocos meses en nuestro país de las que no se conoce nada de nada. La propia policía no abarca para ello".

Ayuso ha insistido en dos de los mensajes habituales que maneja para oponerse a este proceso. Por un lado, que tensionará unos servicios públicos competencia de las comunidades autónomas. "Se les está regalando ahora mismo una situación que solo pagamos los ayuntamientos y las comunidades autónomas", ha aseverado. "Quienes gestionamos realmente los servicios públicos, como por ejemplo la sanidad y la educación, lo único que pedimos es ley y orden, la única manera de que pueda haber un equilibrio, una integración real para evitar un colapso de servicios públicos". Por otro, la ha unido con los procesos de nacionalización para denunciar que se están "inflando los censos" de cara a las elecciones del año que viene.

Al mismo tiempo, ha procurado marcar distancias con Vox sin mencionar expresamente a la formación de ultraderecha. "No se puede igualar a todo el mundo con 'Papel para todo sin saber nada y ahí se quede el caos otro' o la prioridad nacional que imponen otros y que tampoco es legal ni se ajusta a derecho", ha afirmado. La "prioridad nacional" es uno de los lemas del partido de Abascal, que ha conseguido hacer constar en el acuerdo firmado con el PP en Extremadura para la investidura de María Guardiola.

En declaraciones previas ante la prensa, la presidenta madrileña ha felicitado a Guardiola por su victoria en las elecciones de diciembre y "por tantos meses de espera y de tanto trabajo" hasta su investidura. "Después de tanto hablar creo que ya ha llegado el momento de poner manos a la obra", ha proclamado, antes de insistir en sus reservas respecto a la prioridad nacional. "Creo en la ley, en el orden y por tanto pienso que no puedes dejar a nadie fuera de requisitos para lo que tiene derechos. El tiempo lo pondrá todo en su sitio".

Más allá de ello, la intervención de la presidenta madrileña en el acto en Bruselas ha tenido mucho de las habituales críticas al Gobierno y al PSOE, hoy particularmente centradas en la presidenta del Congreso de los Diputados, tras conocerse los mensajes intercambiados con Koldo García cuando era presidenta de Baleares en torno a la adquisición de material sanitario durante la pandemia, en uno de los cuales el asesor de José Luis Ábalos la llamaba "cariño". "A mí me llama cariño un asesor de la Comunidad de Madrid y le arranco la cabeza", ha dicho.

También ha querido sacra brillo a la concesión mañana de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la opositora venezolana María Corina Machado y su posterior encuentro con la diáspora venezolana en la Puerta del Sol. El acto coincidirá con la IV Reunión en Defensa de la Democracia, foro que se celebrará en Barcelona con la presencia de Pedro Sánchez junto a mandatarios como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum, el colombiano Gustavo Petro, el uruguayo Yamandú Orsi, el sudafricano Cyril Ramaphosa; la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly; la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiené, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, entre otros.

"Mañana en Barcelona se va a reunir un grupo de representantes, no quiero generalizar, no digo todos, pero la mayoría de ellos gestores, casualidad, de países unidos en la pobreza y el narcotráfico", ha opinado. "Representantes que se imponen a la alternancia política con mensajes guerracivilistas, populistas, revanchistas, proponiendo, promoviendo como hace cada vez más el gobierno de España, una pretendida lucha de clases y un revisionismo histórico para no afrontar sus responsabilidades actuales ni tampoco para proponer nada positivo que una a su pueblo mirando al futuro".

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"En contraposición", ha proseguido, "Madrid mañana va a proyectar al mundo una foto totalmente diferente, porque la Puerta del Sol se va a convertir en el kilómetro cero de la libertad, de las democracias liberales, el kilómetro cero del mundo libre. Y por eso vamos a recibir con gran orgullo a María Corina Machado en el kilómetro cero de las carreteras españolas".