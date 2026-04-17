Sin reunión con el Rey: Lula ciñe su agenda en España a las cumbres impulsadas con Sánchez en Barcelona

La visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y una cumbre bilateral con este país, este viernes, marca el arranque de un fin de semana de alta intensidad diplomática en España. Barcelona va a ser el epicentro de tres encuentros internacionales impulsados por Pedro Sánchez. El viaje del mandatario brasileño, centrado en la primera cumbre bilateral entre ambos países y en la reunión en defensa de la democracia, se ajusta a un formato de agenda cerrada y sin derivadas institucionales fuera de ese marco.

El Monarca presidirá la final de la Copa del Rey en Sevilla y puede que viaje el viernes por la tarde a Dinamarca para la confirmación de un ahijado

España acoge así una intensa agenda internacional con la presencia de dirigentes de más de una veintena de países, pero sin el habitual despliegue de contactos que se podría esperar con la jefatura del Estado. El diseño de las cumbres, concentrado en apenas dos días, deja fuera las visitas protocolarias al Rey.

Según fuentes de la Zarzuela, ningún dirigente internacional ha solicitado reunirse con Felipe VI, con la única excepción del presidente de Suráfrica, Cyril Ramaphosa, cuyo encuentro responde a una cita pendiente desde hace dos años y que se ha intentado realizar, sin éxito, en varias ocasiones. Esa reunión, prevista este viernes en la sede de la jefatura del Estado, será el único contacto del Monarca con los líderes desplazados a España.

Felipe VI, este viernes, con el presidente de Suráfrica, Cyril Ramaphosa, en el Palacio de la Zarzuela. / Chema Moya / EFE

El grueso de mandatarios participará en tres citas: la cumbre bilateral entre España y Brasil, que inaugura un formato inédito con un país latinoamericano y prevé la firma de acuerdos en ámbitos económicos y tecnológicos; la IV reunión en defensa de la democracia; y el foro Global Progressive Mobilisation. Todas ellas comparten un mismo esquema: agendas compactas, desplazamientos breves y escaso margen para encuentros paralelos.

La presidenta mexicana

Entre los asistentes figura la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su primera visita a España desde que asumió el cargo, en un momento de recomposición de las relaciones bilaterales tras las tensiones de los últimos años. Su presencia se enmarca en esa lógica de cumbre política y no incluye, por tanto, contacto con la jefatura del Estado.

A ese fin de semana de perfil internacional se suma la presencia en Madrid de la líder opositora venezolana María Corina Machado, que recibirá una distinción de la Comunidad de Madrid. Tampoco en este caso habrá contactos institucionales al más alto nivel: la dirigente no será recibida por el presidente del Gobierno, desplazado en Barcelona, ni por el Rey. Según fuentes de la Zarzuela, Machado no ha solicitado un encuentro con Felipe VI, que ya mantuvo una reunión con ella el pasado 11 de marzo en Chile, al margen de la investidura presidencial.

La ausencia de bilaterales con el Rey se explica así más por el encaje de agendas que por una decisión política. Las delegaciones llegan a Barcelona con programas definidos y centrados en los trabajos de las cumbres, lo que reduce al mínimo los espacios para la diplomacia tradicional.

La agenda del Rey

En paralelo, la agenda de Felipe VI discurre por otros compromisos. El sábado presidirá en Sevilla la final de la Copa del Rey y es probable que viaje el viernes por la tarde a Copenhague para asistir a la confirmación de su ahijado, el príncipe Vincent de Dinamarca, un acto de carácter familiar fijado desde hace meses. Fuentes de la Zarzuela no han querido confirmar su asistencia al tratarse de un desplazamiento de carácter privado.

Ese cruce de calendarios deja una imagen poco frecuente: una concentración de líderes internacionales en España sin paso por la Zarzuela. Solo la reunión aplazada con Suráfrica rompe una dinámica marcada por la brevedad de las estancias y la naturaleza cerrada de las cumbres, que convierten el fin de semana en un ejercicio de diplomacia comprimida, sin espacio para escalas institucionales adicionales.