Directo | Sánchez sella su alianza con Lula, Petro y Sheinbaum frente a Trump: "Hay un ataque al sistema multilateral"

Barcelona ha sido este sábado el epicentro de una alianza de países que busca plantar cara al nuevo orden mundial que asoma con el avance de la ultraderecha, el deterioro del derecho internacional y las políticas de Donald Trump. Una veintena de líderes internacionales se han citado en la Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, para participar en la IV reunión del foro En Defensa de la Democracia. Los focos han recaído en los presidentes Pedro Sánchez (España); Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil); Gustavo Petro (Colombia) y Claudia Sheinbaum (México).

El gran objetivo ha sido defender la resolución pacífica de los conflictos frente a la violencia desatada en zonas como Oriente Medio. También se han propuesto varias medidas para potenciar el papel de Naciones Unidas como garante de que pueda recuperarse más pronto que tarde una cierta estabilidad mundial. Sánchez ha ejercido de maestro de ceremonias por su doble condición de anfitrión y también de fundador, hace dos años, de este espacio de debate.

En su discurso de bienvenida, el presidente del Gobierno ha reclamado un esfuerzo conjunto de todos los presentes para defender el sistema democrático y las relaciones internacionales basadas en el diálogo y en el multilateralismo, no en la respuesta militar. "La democracia no se puede dar por sentada, hay un ataque al sistema multilateral y una peligrosa normalización del uso de la fuerza", ha dicho en clara alusión a Trump, aunque no ha llegado a mencionar su nombre de forma explícita.

Esta ha sido una de las claves del encuentro: todo el mundo cuestiona los métodos de Trump, pero nadie ha mencionado al presidente norteamericano de manera de directa. De lo que se trata, pues, no es tanto de confrontar dialécticamente con el mandatario, sino de plantear alternativas a su liderazgo y, sobre todo, a sus métodos. En el terreno de las medidas, Sánchez ha propuesto que Naciones Unidas sea "renovada y reformada" y que esté liderada por una mujer. España sería partidaria, además, que esta mujer fuera latinoamericana.

No podemos despertar todos los días con un tuit del presidente [Trump] amenazando al mundo Luiz Inácio Lula da Silva — Presidente de Brasil

También el presidente de Brasil ha puesto el foco en la ONU. Él es partidario de reformar el Consejo de Seguridad porque Estados Unidos y Rusia, pese a que en su día tuvieron el encargado de fomentar la paz, ahora se han convertido en "estados de la guerra". "No podemos despertar todos los días con un tuit del presidente de la república amenazando al mundo", ha lamentado. Su receta es que esta coalición de países anti-Trump apueste por potenciar Naciones Unidas, un instrumento "muy valioso si funciona bien". La presidenta mexicana también ha pedido que la ONU promueva que el 10% del gasto mundial en armamento se dedique a reforestar millones de hectáreas al año. "Se trata de sembrar vida, no muerte", ha dicho.

Los líderes han ido desfilando uno por uno por la entrada del pabellón habilitado para la cita. Después se han saludado individualmente con Sánchez y se han hecho la tradicional foto de familia. No todo han sido apelaciones genéricas a la paz. El presidente colombiano, por ejemplo, ha reclamado una solución para Irán y Palestina para "bajar el precio del petróleo", cuya subida empieza a comprometer las economías de medio mundo.

Acercamiento España-México

La cumbre también ha servido para escenificar un acercamiento entre España y México, cuyas relaciones en los últimos años han sido difíciles por el malestar que el gobierno mexicano ha mostrado de manera cíclica por el desdén que considera que las autoridades españolas han tenido ante los desmanes cometidos durante la conquista de América. El gesto de la presidenta mexicana se ha producido justo al llegar a la cumbre: "No hay crisis diplomática con España, nunca la ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria", ha dicho ante los micrófonos de los periodistas.

Es muy importante que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria Claudia Sheinbaum — Presidenta de México

Dentro de la cumbre, Sheinbaum ha tenido un papel protagonista. Ha sido una de los cuatro líderes que han intervenido en abierto -aparte de Sánchez, Lula y el expresidente chileno Gabriel Boric- y ha anunciado que su país acogerá la siguiente reunión del foro, que será en 2027. México, por lo tanto, se involucra de lleno en este instrumento impulsado desde hace algo más de dos años por España, Brasil y Chile.

Influencia con límites

La capacidad de influencia de esta coalición de países que se ha reunido en Barcelona tiene sus límites, entre otras cosas, porque este foro no ha demostrado tener la capacidad de movilizar a un gran número de estados europeos. El problema es que la puerta de entrada a la coalición es la de ser un líder con credenciales progresistas, y ahora mismo la socialdemocracia europea no pasa por sus mejores momentos. No ha habido representación francesa ni italiana, por citar algunos ejemplos, mientras que la alemana ha sido a través del vicecanciller socialdemócrata Lars Klingbeil y la británica del viceprimer ministro laborista David Lammy. Lammy ha agradecido la invitación de Sánchez y ha hecho un llamamiento a "la esperanza" para afrontar la situación mundial, especialmente en Oriente Medio.

La nómina de líderes que han completado el programa ha sido variopinta y ha incluido nombres como el del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; el de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; la de Irlanda, Catherine Connolly; el de Cabo Verde, José Maria Neves; el primer ministro de Albania, Edi Rama; y la de Lituania, Inga Ruginiené, entre otros. Para Sánchez el foro tiene una doble función: le permite cultivar el perfil internacional y a la vez, en clave doméstica, enarbolar la bandera del 'no a la guerra'.

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Simultáneamente a la celebración de este foro, casi pared por pared, se está celebrando la segunda jornada de la Movilización Progresista Global, otro foro progresista organizado por varios partidos socialistas. En este caso, aparte de líderes políticos, también participan académicos, economistas, divulgadores y activistas. Lo hacen con el mismo objetivo: proponer respuestas a los grandes retos mundiales desde una óptica progresista. La coincidencia no es casual. Tras participar en el foro de países, todos los líderes se han trasladado al otro foro para participar en un mitin final ante 5.000 personas.