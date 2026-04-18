La prensa internacional ignora la cumbre progresista de Sánchez con Lula y Sheinbaum frente a Trump

La cumbre de líderes progresistas convocada por Pedro Sánchez en Barcelona ha reunido a líderes internacionales como el presidente de Brasil, Lula da Silva, o de México, Claudia Sheinbaum, aunque el foro ha pasado desapercibido por la prensa internacional, donde hay escasísimas referencias a la cita que comenzó este viernes y que continúa este sábado. En los contados artículos publicados al respecto, la cumbre se observa más como un gesto político que como un evento de impacto real.

La falta de atención es especialmente llamativa en los medios europeos, donde los principales países como Alemania, Francia o Italia, no han seguido la cita, como tampoco ha hecho Reino Unido. La cumbre progresista ha tenido un escasísimo impacto en Europa, un interés limitado que se debe a la ausencia de líderes de los 27, y la falta de respaldo de la Comisión Europea. El evento se ha presentado más como un foro político que como un espacio con peso en la geopolítica internacional.

En Alemania, la cita apenas ha tenido cabida y sus principales medios, como Frankfurter Allgemeine Zeitung o Der Spiegel, no contienen información alguna sobre el encuentro con líderes latinoamericanos. Tampoco en la prensa británica la cumbre de Barcelona tiene cabida; ni el Financial Times ni The Guardian han informado en las últimas semanas sobre la reunión progresista, sin dar tampoco cobertura. Lo mismo sucede en la prensa de Francia, donde no hay seguimiento informativo ni artículos publicados sobre la cita ni en Le Monde ni en Le Figaro.

Italia sí ofrece una tímida cobertura en algunos medios como Stampa, que brinda una crónica de su corresponsal donde recoge las declaraciones de este viernes, al igual que el periódico La Reppublica, que se ciñe a dar cuenta de las comparecencias. Sin embargo, algunos de los periódicos más consolidados como Corriere Della Sera no prestan atención alguna al asunto.

En la prensa estadounidense, la cita no ha generado expectación alguna. Sólo algunas agencias del país han ofrecido una cobertura limitada. Es el caso de Reuters, que publicó un artículo publicado este viernes anunciando la cumbre, mientras The Associated Press ofrece un par de informaciones escritas por su corresponsal dando cuenta de la cita; unas crónicas que fueron recogidas por The Washington Post, donde informaba de la reunión entre Lula Da Silva y Pedro Sánchez este viernes y recogen este sábado el desarrollo de la cumbre.

Otros grandes medios como The New York Times no han ofrecido una cobertura sobre el foro progresista. Pero sí hace una cita directa en un artículo publicado en su versión española, titulado Para Pedro Sánchez, la disputa con Donald Trump ha sido un salvavidas político, donde NYT destaca que el presidente español se ha convertido en un "superhéroe progresista" para "mucha gente de la izquierda" internacional por su enfrentamiento con Trump.

El artículo destaca sin embargo que "mientras los líderes del mundo liberal se reúnen" en al cumbre progresista internacional, existe un "universo español alternativo que considera, de manera generalizada, que Trump ha acudido al rescate de Sánchez" con pugnas que "desvían la atención de los problemas internos del líder español". "Trump es visto aquí como un salvavidas en un mar de escándalos y reveses que ayudan a la supervivencia política del escapista más consumado de Europa", continúa la crónica, que asegura de Sánchez que "en su país es más conocido por su disposición a decir y hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder".

En BBC, otro de los principales medios, sí recoge dos artículos en su versión de Brasil, donde llega a cuestionar la presencia del presidente brasileño en Barcelona. En una información titulada Por qué la presencia de Lula en una reunión mundial de la izquierda en España podría ser un campo minado, el medio recoge testimonios de expertos internacionales que advierten de que Lula Da Silva no debería "dejarse llevar en sus críticas a Trump" para no "disgustar a otro segmento de su electorado, que considera esencial mantener una buena relación con EEUU".

En otra crónica publicada este viernes, la BBC en su versión portuguesa recogía las palabras del presidente brasileño, advirtiendo del "tono comedido" en su discurso hacia Trumo, "No quiero pelear con Xi Jinping , no quiero pelear con [Vladimir] Putin, no quiero pelear con [Donald] Trump (...). Lo que quiero es paz, inversión y generar mejoras en las condiciones de vida del pueblo brasileño", es una de las frases del dirigente internacional recogidas en este medio.

En los países de Latinoamérica el impacto también ha sido escaso, aunque sí ha habido cobertura informativa en aquellos países cuyos líderes asistían a la cita, como la presidenta de México, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, o el de Brasil, Lula da Silva. En México, ni quiera uno de los medios más destacados como El Universal lleva la cumbre progresista este sábado a su portada digital, donde sólo se puede leer una referencia a Barcelona en un artículo, donde cuestiona precisamente que el gesto de Sheinbaum "puede ser interpretado" por Trump para "politizar el gesto" para abrir un nuevo frente, una "dicotomía", con México. Este medio ofrece cobertura de la agencia española Efe, sin otorgarle mayor relevancia.

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El principal medio en Colombia, El Tiempo, tampoco ofrece en su portada relevancai alguna a la cumbre internacional, aunque sí hay crónicas que recogen las declaraciones de su presidente. Lo mismo sucede en O Globo, uno de los medios más leídos de Brasil, donde no hay referencias en la portada, pero donde se pueden encontrar artículos -buceando en su web- con las declaraciones del presidente brasieño en la cumbre internacional.