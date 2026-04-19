Partido Popular
Núñez Feijóo, en Córdoba: "Trabajad por la estabilidad, la mayoría absoluta es dificilísima"
El líder popular sitúa a la comunidad autónoma como ejemplo de gestión del PP. Anima a los andaluces a "devolver el favor a Montero y enviarla de vuelta a Madrid"
Pilar Cobos
"Os lo pido no solo por Andalucía, sino también por España. El cambio le ha sentado bien a Andalucía y le sentará bien a España", ha reivindicado este domingo Alberto Núñez Feijóo en Córdoba, solicitando el apoyo para su partido en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo y presentando estos comicios como antesala de las generales.
El presidente del PP ha clausurado la intermunicipal celebrada en el Parador de la Arruzafa situando Andalucía, donde los populares gobiernan con mayoría absoluta, como modelo de gestión de este partido. Aludiendo al juego de palabras utilizado por Juanma Moreno en este acto para no emplear el término de mayoría absoluta, el líder nacional de los populares ha animado a alcaldes y a otros representantes públicos a trabajar "por la estabilidad. La mayoría absoluta es dificilísima y Andalucía merece estabilidad".
"No nos podemos permitir el lujo de los extremeños"
De esta forma, el presidente de la Junta de Andalucía, que le ha precedido en su intervención, ha afirmado ante los asistentes que "no nos podemos permtir el lujo de nuestros hermanos extremeños, seis meses paralizados por el capricho de otra fuerza política".
"En Andalucía se paga menos y se recibe más"
A unas semanas de la cita con las urnas, Núñez Feijóo ha defendido que "en Andalucía se paga menos y se recibe más. Ese es el modelo y el compromiso del PP: pagar menos, vivir mejor, pagar menos y gobernar mejor. Ess es el compromiso que ha hecho realidad el PP de Andalucía".
En este sentido, ha detallado "las cinco garantías" que ofrece el PP, que son la estabilidad, la bajada de impuestos, la gestión, la igualdad entre territorios y la regeneración ante la corrupción. Frente a esto, ha descrito que el Gobierno de España tiene récord de tiempo sin presupuestos, de subidas de impuestos, de deuda pública, de insolidaridad y de corrupción.
"Los andaluces van a enviar a Montero de vuelta a Madrid"
"Todos (esos récord) tienen algo en común, todos han pasado por Mª Jesús Montero. Las recetas de Sánchez las cocina muy bien Montero, el problema es que no hay nadie que las digiera, ¿vais a tragar este menú? Seguro que no", ha subrayado Núñez Feijóo ante medio millar de asistentes.
En su opinión, la candidata socialista a la Junta de Andalucía puede marcar nuevos récord como "el susbuelo del PSOE" en las autonómicas "y el de la velocidad en irse". Así, ha argumentado que "era poco menos que un favor presentarse a las urnas. Los andaluces le van a devolver el favor y van a enviarla de vuelta a Madrid".
En su intervención, el presidente del PP ha apelado a la política "decente" y ha aludido a la "alternativa" planteada desde otras formaciones políticas, en referencia a Vox, criticando que "hay gente que presume de no haber gestionado nunca". Feijóo ha llamado a los populares a trabajar por estas elecciones hasta el último momento, hasta las 22.30 horas del 17 de mayo, porque "ahora se trata de consolidar el resultado" logrado en Andalucía durante las dos últimas legislaturas.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
- Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros ocho heridos leves
- Vueling borra una de sus rutas desde el aeropuerto de Asturias en plena temporada alta
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
- La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban 'haciendo maniobras imprudentes
- Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
- Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido