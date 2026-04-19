Polémico artículo
'The New York Times' afirma que las disputas de Sánchez con Trump "desvían la atención de los problemas internos del líder español"
El periódico define a Sánchez como "el escapista más talentoso de Europa"
Redacción
En un artículo publicado por 'The New York Times', titulado 'Para Pedro Sánchez, la disputa con Donald Trump ha sido un salvavidas político', el diario estadounidense afirma que el presidente español se ha convertido en un "superhéroe progresista" para "mucha gente de la izquierda" internacional gracias a su enfrentamiento con Trump que, lejos de ser una amenaza política para el líder de izquierdas, se ha convertido en su tabla de salvación.
"Trump ha acudido al rescate de Sánchez al involucrarlo en disputas globales que desvían la atención de los problemas internos del líder español", afirma el rotativo estadounidense en un análisis realizado a raíz de la cumbre progresista organizada por Sánchez en Barcelona este fin de semana. "Trump es visto aquí como un salvavidas en un mar de escándalos y reveses que ayudan a la supervivencia política del escapista más talentoso de Europa", añade.
La crónica, firmada por Jason Horowitz, el editor jefe del periódico estadounidense en Madrid, asegura que Sánchez es conocido en España "por su disposición a decir y hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder". "Sus partidarios liberales lo elogian por su habilidad para manejar la política con astucia, una destreza que, según afirman, escasea a nivel mundial y es necesaria para contrarrestar el auge de la derecha", describe el diario.
Además, Horowitz sostiene que con las elecciones generales previstas para el próximo año, sus asesores han declarado en varias ocasiones que "hará todo lo posible, dentro de los límites legales, para mantenerse en el poder e impedir que el país caiga en la extrema derecha, 50 años después del fin de la dictadura de Francisco Franco". Entre las fuentes recogidas para elaborar el artículo destaca la de la exvicepresidenta Carmen Calvo, quien describe a Sánchez como "un líder muy flexible" en cuanto a la necesidad de hacer lo necesario para sobrevivir al frente de la Moncloa. "Necesita ser un gran presidente en este momento crucial", añade quien fuera su primera mano derecha cuando se convirtió en presidente, en 2018, y hasta 2021. Actualmente, Calvo preside el Consejo de Estado, principal órgano consultivo del Gobierno español.
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