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Sánchez recibe al nuevo presidente de Portugal y destaca el buen estado de las relaciones bilaterales

António José Seguro ha almorzado con los Reyes en el Palacio Real en su primer viaje oficial al extranjero desde que asumió el cargo el pasado 9 de marzo

Pedro Sánchez y António José Seguro.

Pedro Sánchez y António José Seguro. / EFE

EFE

Madrid

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido al presidente portugués, António José Seguro, en la Moncloa, en el marco del primer viaje oficial al extranjero del mandatario luso desde que asumió el cargo el pasado 9 de marzo, y ha valorado la defensa común "de los principios democráticos frente a los desafíos globales". Sánchez ha destacado igualmente "el buen estado de las relaciones bilaterales" entre los dos países vecinos.

Los Reyes han recibido también este lunes al presidente de Portugal, que ha asistido acompañado por su mujer, Margarida Maldonado Freitas, a un almuerzo les han ofrecido en el Palacio Real.

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Se trata de una visita de presentación, que no de Estado, del que fue líder del Partido Socialista portugués entre 2011 y 2014 y se produce después de que el anterior presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, realizara en febrero un viaje a nuestro país, antes de concluir su mandato.

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