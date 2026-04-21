El acuerdo extremeño y el decreto de regularización complican el discurso sobre inmigración de Juanma Moreno: "Esto sólo favorece a Vox"

Las últimas encuestas han reflejado un estancamiento de Vox, el partido al que el PP de Juanma Moreno consideraba su gran amenaza para estas elecciones del 17M principalmente por la deriva de la política nacional (guerra de Irán incluida) y por el desgaste de las complejas negociaciones en Extremadura, Castilla y León o Aragón. Pero los populares temen que en cualquier momento esta situación cambie y haya una movilización de la formación de Santiago Abascal que le aleje de la mayoría absoluta. Y uno de los temas que puede provocarlo es el debate migratorio, como admitió el propio presidente, Juanma Moreno, quien apuntó que en los términos en los que se está planteando "sólo favorece a Vox".

Dos circunstancias han azuzado el debate migratorio en la campaña de las andaluzas. Por un lado, el pacto suscrito en Extremadura que incorpora como una de sus medidas estrellas la denominada "prioridad nacional" en el acceso a servicios y prestaciones públicas como pueda ser la política de vivienda. Por otro lado, la entrada en vigor del decreto de regularización de inmigrantes que afecta a más de 70.000 personas en Andalucía y que está provocando largas principalmente en oficinas municipales en las que se expide el certificado de arraigo.

El presidente andaluz, durante una entrevista en Telecinco, ha tratado de buscar un equilibrio a veces imposible en ambos temas para evitar un mensaje que lo posicione cerca de Vox y, por tanto, distante de las posiciones más moderadas, o que le distancie tanto de los postulados de Santiago Abascal que movilice a su electorado. Por eso, ni criticó ni apoyó el acuerdo de Extremadura. Ni respaldó ni se desmarcó del decreto de regularización de inmigrantes.

Acuerdo de Extremadura y decreto de regularización

El presidente andaluz justificó los términos del acuerdo de Extremadura que vinculó con la normativa ya actual que establece la posibilidad de pedir medidas vinculadas con el arraigo de una persona a un territorio para acceder a cuestiones como una vivienda protegida. "La condición de arraigo para acceder a un servicio es algo que ya se aplica. Otra cosa es que han tirado de literatura y de hiperboles para describirlo", apuntó el presidente andaluz, quien tampoco se posicionó claramente ni a favor ni en contra de una reforma de la Ley de Extranjería que establezca una "prioridad nacional" como pretende Vox. Se limitó, eso sí, a advertir que la Ley de Extranjería tiene "aspectos que han quedado antiguos".

En cuanto al decreto de regularización de inmigrantes, Moreno no entró en el fondo. Se quedó en las formas: "No se pueden hacer las cosas así. Se tiene que hacer con planificación y un orden porque ahora hay un caos provocado por Pedro Sánchez que está pensado sólo para activar a un votante emocional de Vox". La Junta de Andalucía, al contrario que otras comunidades autónomas, mantiene de momento su posición de no recurrir el decreto y evitar entrar de lleno en el conflicto con el Ejecutivo. "Es evidente que necesitamos inmigración en Andalucía", concluyó.

Un debate andaluz sin apenas líderes territoriales del PP

El presidente del PP andaluz incidió en este sentido en su objetivo de sacar la campaña del debate nacional y centrarlo en los temas andaluces. De ahí que volviera a admitir que apena habrá presencia de otros líderes territoriales en la comunidad autónoma y que sólo está encima de la mesa la posibilidad de invitar a Isabel Díaz Ayuso que ya ha estado recientemente en Andalucía durante la Semana Santa (aunque sin Juanma Moreno). Incluso si vienen líderes naciones la petición de la dirección regional es clara: que hablen de Andalucía.

El PP aspira a que si las elecciones se centran en Andalucía pueda repetir sus resultados de 2022 en cuanto a número de votos y que apenas una diferencia de 15.000 votos sea la que marque si se obtiene o no una mayoría absoluta que calificó como "épica" dado el escenario electoral andaluz.