El jefe de gabinete de Illa, investigado por contratos en su etapa como alcalde de Esparreguera

Los Mossos d’Esquadra incautaron hace tres meses el móvil del exalcalde de la localidad barcelonesa de Esparreguera Eduard Rivas, actualmente jefe de gabinete del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Le fue requisado por orden de juez de Martorell para escrutar en el contenido del terminal en un proceso judicial en el que se indaga sobre contratos del ayuntamiento del Baix Llobregat. Rivas dejó la alcaldía hace casi dos años para ocupar el cargo en el Govern, tras la victoria del PSC en las últimas elecciones autonómicas. El exedil figura como investigado y se ha personado en la causa (una parte es reservada) con abogado defensor, según las fuentes consultadas por El Periódco de Catalunya.

La policía se hizo con el teléfono de Rivas mediante un mandato judicial el pasado 15 de enero y todavía no ha sido devuelto al político socialista, que ha tenido que procurarse un nuevo número de contacto. Seis días después de la incautación del móvil, el exalcalde intentó personarse en la causa con un abogado para ejercer su defensa. El juez lo rechazó en un primer momento, el pasado 27 de febrero, pero finalmente aceptó la petición ante el recurso interpuesto por el letrado del exedil y aclaró que Rivas consta como investigado.

De hecho, según ha sabido este diario, la policía catalana tiene pendiente volcar y analizar la información almacenada en el dispositivo, por la saturación de encargos en la unidad de informática forense. Las indagaciones giran en torno a supuestas irregularidades en la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL), con sede en Esparreguera y dedicada a ofrecer trabajo a personas con discapacidad intelectual, riesgo de exclusión y vulnerabilidad. Parte del dinero procedente de contratos públicos acabó sufragando supuestamente gastos privados de miembros particulares ligados a dicha organización social.

Una furgoneta en los accesos a la sede de la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL), en Esparreguera. / Marc Asensio Clupés

Aparte de la causa judicial donde se indaga si la contratación de la FIL por parte de la localidad barcelonesa fue correcta y si se ha cometido algún delito, el juez titular de la plaza número 7 del Tribunal de Instancia de Martorell tiene abierta una pieza separada reservada en la que se ha incluido el móvil de Rivas y la documentación incautada en el Ayuntamiento de Esparreguera en enero pasado. Al estar secreta, no se conoce, por ahora, su contenido exacto.

Fuentes del Ayuntamiento de Esparreguera confirman que el patronato de la FIL también solicitó formalmente personarse en la causa judicial, pero la petición fue rechazada por el juzgado. La resolución que desestimó la personación está recurrida en estos momentos y pendiente de resolución, precisa el consistorio.

Recurso por indefensión

Rivas dirigió el Ayuntamiento de Esparreguera nueve años, entre junio de 2015 y agosto de 2024, cuando Illa lo escogió para ocupar un puesto en su círculo de confianza en el Govern. El juzgado de Martorell desestimó el primer intento del exalcalde de personarse en la instrucción alegando que no acreditaba en qué condición pretendía comparecer. La alegación del abogado, interpuesta el 9 de marzo, subrayaba que los Mossos mantenían en custodia el teléfono del exedil y presuponía que, al seguir retenido el móvil por unas pesquisas en marcha, el cargo de la Generalitat podría ser uno de los investigados en el caso.

Eduard Rivas, durante su etapa de alcalde Esparreguera. / DAVID BRICOLLÉ

El escrito del letrado de Rivas manifestaba que tampoco comprendía que la pieza en la que se rastrea en la contratación del Ayuntamiento de Esparreguera continúe declarándose reservada, cuando el secreto de la causa principal no se ha prorrogado. Por ese motivo, reclamó acceder al contenido de la misma. El escrito acababa postulando que, en el supuesto de que Rivas estuviera siendo investigando, procediera a su abogado para defenderlo. Al final, según las fuentes consultadas, el juez acordó aceptar la personación del abogado defensor, al figurar su representado como investigado.

Confiscado en la calle

Un agente de los Mossos requisó el móvil el 15 de enero a Rivas tras pararlo en la calle y mostrarle un requerimiento judicial que ordenaba confiscárselo de inmediato. Así pues, no se le citó en comisaría, ni se le fue a buscar a su puesto de trabajo. Ocurrió el mismo día en que los Mossos se personaron en el Ayuntamiento de Esparreguera y reclamaron documentación sobre varios contratos de servicios de limpieza viaria y mantenimiento del espacio público que el consistorio adjudicó a la FIL en 2022, 2023 y 2024, mientras Rivas era alcalde.

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Tres personas vinculadas a esa entidad -incluido su exdirector general- fueron detenidas para que prestaran declaración en febrero de 2025. El juzgado ordenó los arrestos tras recibir un atestado de los Mossos, que solicitaba que se autorizara la entrada y registro de varios domicilios. Los tres detenidos figuran como investigados en la causa originaria del proceso penal, debido a un presunto uso indebido de ingresos destinados a dar ocupación a colectivos necesitados.