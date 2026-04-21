En la Audiencia Nacional
El tribunal cita a Jordi Pujol el lunes para examinarle y determinar si puede declarar
La Sala prevé que el expresidente catalán y sus hijos declaren la próxima semana, una vez terminada la prueba pericial este viernes
El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al expresidente catalán Jordi Pujol Soley lo ha citado a declarar el próximo día 27, aunque quiere que comparezca media hora antes del inicio previsto de la sesión para que pueda ser examinado y se determine si está en condiciones de declarar en relación con los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, por los que la Fiscalía pide nueve años de prisión.
En una providencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el tribunal presidido por José Ricardo de Prada ha decidido convocar al expresidente a las 9.30 horas con el objetivo de que sea examinado por los médicos forenses de la Audiencia Nacional y así determinar si está o no en condiciones de declarar.
De estarlo, será el primero en declarar ante el tribunal. Si no lo está, comenzará a prestar declaración su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, quien se enfrenta a la mayor pena de prisión (29 años de cárcel). Después lo harán sus hermanos. Todos ellos, menos Josep, para el que se piden 14 años de cárcel, se enfrentan a una petición fiscal de ocho años. En la providencia, el tribunal también pide a Pujol Soley que aporte todos los documentos que estime convenientes para una mejor valoración médica.
En previsión de que los Pujol o algún otro de los acusados quiera declarar en catalán, el tribunal ha previsto que la intérprete esté a disposición de la Audiencia Nacional los días 27, 28 y 29, en los que está previsto que se desarrolle el juicio la próxima semana.
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