Tribunales
La Audiencia Nacional rechaza el régimen de semilibertad de la exjefa de ETA Anboto y la devuelve a prisión
El magistrado José Luis Castro rechaza la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la exdirigente etarra y al exmiembro del Comando Donosti Juan Ramón Carasatorre
EFE
Madrid
El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, y al exintegrante del Comando Donosti Juan Ramón Carasatorre, lo que supone su vuelta a prisión.
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