Bustinduy presiona al PP para salvar el decreto de vivienda y pide por carta a Feijóo reconsiderar su 'no'

Sumar aumenta la presión sobre el Partido Popular mientras descarga a Junts de responsabilidad. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, envió este miércoles una carta al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para pedirle que "reconsidere" su rechazo al decreto de vivienda que contempla la prórroga de los contratos de alquiler que expiren antes de 2028 y que debe convalidarse en el Congreso la semana que viene. Una petición que llega después de que los populares rechazaran participar en la ronda de contactos anunciada por el socio minoritario de coalición, que finalmente no convocó una ronda de reuniones tal como tenían previsto.

Frente a esto, el ministro ha evitado aclarar, en declaraciones a los medios en el Congreso, si también ha enviado alguna comunicación a Junts. En las últimas semanas han abogado por una estrategia de no agresión a los de Carles Puigdemont, que sólo Yolanda Díaz se ha saltado.

Mientras en Sumar aseguran que se siguen produciendo contactos, que estarían liderados por el ministro Ernest Urtasun, fuentes de Junts rechazan este extremo y aseguran que no ha habido conversaciones sobre el decreto de vivienda, después de que la semana pasada anunciaran su ruptura por las descalificaciones de Díaz. "No han pedido disculpas, nada ha cambiado", aseguran fuentes posconvergentes.

Carta al PP

"Puesto que no nos ha resultado posible transmitirles estas consideraciones de viva voz, me tomo la licencia de hacérselas llegar por escrito, con el único propósito de que su Grupo pueda valorarlas debidamente con carácter previo a la determinación de su posición en esa votación", comienza la carta del ministro de Sumar, que ha abanderado el decreto de vivienda y que expone que las subidas de precio de alquiler por la renovación de contratos en 2026 y 2027 afectaría a 2,5 millones de personas, estimando una subida de 2.000 euros anuales, advirtiendo también de que "estas familias son de todo signo político".

Recuerda además que "su partido ha apoyado medidas similares en el pasado", en referencia a los decretos de escudo social durante la pandemia o la crisis inflacionista por la guerra de Ucrania, unos paquetes de medidas que conllevaban topes a los precios del alquiler.

"En aras del interés general, me dirijo a Usted para solicitarle que reconsidere su posición respecto a una medida necesaria", concluye Bustinduy, después de hacer referencia a una encuesta realizada por el Ateneo del Dato que apunta a que un tercio de los votantes del PP podrían reconsiderar su voto si el partido rechaza la propuesta en el Congreso.