Almuerzo en el Palacio Real
Felipe VI convierte el Cervantes a Celorio en un tributo a la literatura como “escuela de libertad” ante la incertidumbre global
"Los escritores nos ayudáis a leer bien la realidad y esa facultad nos es imprescindible desde el punto de vista colectivo, como sociedad democrática", ha afirmado el Rey en la tradicional comida la víspera de la entrega del premio
Felipe VI ha situado este miércoles la literatura como un espacio de resistencia democrática en un contexto global marcado por la incertidumbre. En el almuerzo previo a la entrega del Premio Cervantes, el Rey ha convertido el homenaje al autor mexicano Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) en una reivindicación explícita del valor político de las letras. "La literatura es, en definitiva, una gran escuela de libertad y la libertad, ya lo decía don Quijote, es uno de los dones más preciosos que a los hombres dieron los cielos", ha afirmado en el discurso que ha pronunciado en la tradicional comida la víspera de la entrega del premio.
Para el Rey la cultura es un espacio de resistencia democrática. Ante un auditorio de escritores y autoridades en el Palacio Real, el Monarca defendió la palabra como herramienta para interpretar la realidad y sostener una ciudadanía plena. "Los escritores nos ayudáis a leer bien la realidad y esa facultad nos es imprescindible desde el punto de vista colectivo, como sociedad democrática", ha afirmado el Monarca. En torno a la mesa le escuchaban miembros del Gobierno, académicos, editores y destacadas figuras del mundo cultural.
51 premiados, uno por año, salvo en 1979
Este jueves tendrá lugar la ceremonia oficial de entrega del Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Con Celorio se llega a los 51 escritores premiados. El primero fue el español Jorge Guillén, en 1976. Si hay uno más de los que tocaría es porque en 1979 hubo dos ganadores: el español Gerardo Diego y el argentino Jorge Luis Borges.
El discurso de Felipe VI se ha apoyado en la memoria y la lengua. Citando a Borges —“somos nuestra memoria”, del poema 'Cambridge'—, el Rey ha vinculado esa idea con una escritura que convierte el recuerdo en relato compartido. No se trata solo de reconstruir una vida, sino de ofrecer una lectura de una época, una constante que ve en la trayectoria del autor premiado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la maleta-mochila para cabina más barata del mercado: por 9,99 euros y capacidad de hasta 20 litros
- Multado con 500 euros en vez de 200 por no tener la señal v-15 colocada a la hora de aparcar: el Gobierno modifica la ley que endurece las sanciones
- Rodrigo Cuevas, el niño que saludaba por la calle cuando volvía de pasar el verano en Rodiezmo, regresa a Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- Adiós a la baliza v-16 y uso opcional tras su compra obligada antes del 1 de enero: 'No será exigible su conectividad con los sistemas de detección