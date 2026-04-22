Pacto en Extreadura
El PSOE tilda de "aberración política" el acuerdo de PP y Vox en torno a la "prioridad nacional"
Zapatero resalta que " si hay algo que la España democrática ha conquistado es la universalidad de los derechos humanos"
Los socialistas denuncian que el pacto de Gobierno en Extremadura que se extenderá a Aragón es "una vergüenza internacional"
El PSOE considera una "aberración política" y una "vergüenza internacional" el acuerdo alcanzado por el Partido Popular y Vox para conformar un Gobierno de coalición en Extremadura que tendrá su extensión en Aragón. Los socialistas denuncian que se trata de un "acuerdo indigno, inhumano y xenófobo" que introduce la idea de que hay "ciudadanos de primera y segunda".
Como ha asegurado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en RTVE, "si hay algo que la España democrática ha conquistado es la universalidad de los derechos humanos y la capacidad de integración", una universalidad que considera que se rompe en Extremadura.
A pesar de los matices de Alberto Núñez Feijóo o de que la dirección del PP está explicando de manera distinta lo pactado con Vox, el PSOE entiende que supone "una entrega total a la ultraderecha" porque el PP no tiene "proyecto, autonomía, ni principios". "Extremadura no tendrá un Gobierno fuerte, tengra un Gobierno sometido a Vox desde el primer día".
Como reclamó Pedro Sánchez en la Ejecutiva del lunes, el PSOE está exprimiendo al máximo el acuerdo de Extremadura -y hará lo mismo cuando se cierren los de Aragón y Castilla y León- para presentarse como el único partido que pone freno a las políticas de la ultraderecha de Vox. Sobre todo de cara a las elecciones de Andalucía, a pesar de que el presidente y candidato del PP, Juanma Moreno, está precisamente reclamando una "mayoría suficiente" para no depender de la formación de Santiago Abascal.
Los distintos portavoces socialistas en el Congreso han trufado sus intervenciones con críticas a este pacto y han rechazado, por ejemplo, que se vaya a dejar, supuestamente, sin asistencia sanitaria a los menores cuyos padres sean extranjeros o no tengan papeles. El acuerdo de Extremadura, además, "supone un retroceso grave en violencia de género" y "avanza en el negacionismo climático", según añaden desde el PSOE.
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