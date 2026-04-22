RTVE celebrará un debate 'a cinco' en Andalucía el lunes 4 de mayo y no habrá 'cara a cara' entre Moreno y Montero

RTVE reunirá el próximo lunes 4 de mayo a los cinco aspirantes con representación parlamentaria a la Presidencia de la Junta de Andalucía en un debate clave que marcará la recta final de la campaña electoral: PP-A (Juanma Moreno), PSOE-A (María Jesús Montero), Vox (Manuel Gavira), Por Andalucía (Antonio Maíllo) y Adelante Andalucía (José Ignacio García), según han confirmado a Europa Press fuentes de la negociación.

La propuesta inicial de RTVE incluía precisamente el lunes 4 de mayo un 'cara a cara' entre Moreno y Montero como candidatos de las dos principales fuerzas políticas que concurren a las elecciones del próximo 17 de mayo y celebrar el debate 'a cinco' tres días después, el jueves 7 de mayo.

Rechazo al cara a cara inicial

Según han trasladado a Europa Press fuentes 'populares', Moreno estaba dispuesto a aceptar celebrar un debate 'cara a cara' con Montero en RTVE si no existía rechazo del resto de partidos con representación parlamentaria, pero tanto Vox como Por Andalucía y Adelante Andalucía manifestaron públicamente su oposición tras conocerse la propuesta de RTVE y llegaron a anunciar que plantearían recurso ante la Junta Electoral.

La propuesta de RTVE planteaba que el debate a cinco se emitiría en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. La corporación se comprometía a ofrecer de manera gratuita la señal a todos los medios e instituciones que lo soliciten.

Presión política en campaña

Precisamente este pasado martes la secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, retaba a Moreno a mantener un debate 'cara a cara' durante la campaña electoral del 17M.

"La información la ciudadanía la tiene cuando se confrontan los modelos y esto no se hace en el Senado, sino en los debates. Tenga valentía, señor Moreno Bonilla, y comprométase a lo mismo. La ciudadanía merece saber qué piensa hacer con nuestra sanidad, con nuestra educación, con nuestro modelo público. ¡Diga día y hora!", publicó la líder socialista en sus redes sociales.