El PP denuncia el "récord" del Gobierno: 13 ministros ausentes de la próxima sesión de control del Senado

El PP, con una mayoría omnipotente en el Senado, reformó el reglamento de la Cámara Alta para obligar a Pedro Sánchez a comparecer. No lo lograron. Pero en esa misma reforma, para afear los desplantes del Gobierno, pusieron como obligatorio que al inicio de cada sesión de control se leerían los nombres de todos los ministros ausentes y los motivos que habían esgrimido. El próximo martes, esta parte del pleno podrá hacer un poco pesada ante el listado de 13 ministros que se han excusado para asistir, un "récord" que no han tardado en denunciar los populares.

"El Gobierno comunicará a la Cámara, en su caso, los Ministros que, por razones debidamente acreditadas, no puedan estar presentes en la siguiente sesión del Pleno. De esa comunicación se dará cuenta en el primer punto del orden del día de dicha sesión plenaria", reza el reglamento del Senado que obliga a la secretaria primera de la Mesa a leer el nombre de los ministros y sus excusas en cada sesión de control. En el listado que recibió la Cámara Alta esta semana figuran 13 ministros.

Por ello, el PP ha presentado un escrito en el que solicita el amparo de la Mesa, donde son ellos quienes ostentan la mayoría, ante el continuo "absentismo del Gobierno de las sesiones de control del Pleno, enmarcado en su sistemático atropello de las funciones parlamentarias el Senado". En concreto, los populares piden que se traslade su malestar al Gobierno ante las ausencias y las "justificaciones muchas veces insuficientes y en ocasiones absurdas" que ofrecen los ministros.

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"Este desprecio hacia la función de control político del poder ejecutivo por parte del legislativo atenta contra el principio de separación de poderes y supone un incumplimiento por su parte de los deberes de lealtad mutua y de colaboración que obligan a todos los poderes del Estado", continúa el escrito de los conservadores antes de rematar que "supone una peligrosa deriva involucionista que amenaza la solidez y la fortaleza de nuestro sistema constitucional, y que es inaceptable en un Estado democrático y de Derecho".