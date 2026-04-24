El PP respira aliviado tras el paso de Rajoy y Cospedal por el juicio de Kitchen: "No hay que hacer más"

El día más delicado del juicio más delicado para el Partido Popular (PP) pasó sin que en Génova se respirase otra cosa que alivio. La declaración de todo un ex presidente del Gobierno - y del partido- como Mariano Rajoy y de toda una ex secretaria general como Dolores de Cospedal en la Audiencia Nacional -en la vista oral que juzga por graves delitos al que fuera su compañero en la mesa del Consejo de Ministros, Jorge Fernández Díaz, ex titular de Interior, y a su número dos en el Ministerio, Francisco Martínez Vázquez- fue una prueba que se superó, sino con holgura, sí con ningún problema añadido a los se pudieran prever. Descontado, claro, el ruido mediático, el recuerdo en la opinión pública de los escándalos vinculados al ex tesorero Luis Bárcenas que terminaron precipitando la caída hace ocho años de aquel Gobierno y, claro, los ataques de la oposición.

La convicción que trasladan dirigentes del partido es la de que "no hay que hacer más" de la respuesta que ya se ha dado las últimas semanas, y que fuera de los siempre rígidos argumentarios orgánicos acertó a sintetizar de manera coloquial el mismísimo secretario general, Miguel Tellado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de dirección el pasado lunes. "Nosotros no estábamos por aquí", aseveró en la sala de prensa de Génova, donde volvió a repetir uno de los mantras preferidos del partido ante el caso Kitchen: "Ni Pedro Sánchez es Filesa, ni Feijóo es Kitchen". Naturalmente para a continuación añadir que el presidente del Gobierno sí tendría una clara responsabilidad política en el otro gran escándalo que se juzga estos días, en este caso en el Tribunal Supremo (TS), el de las mascarillas en el que está imputado el ex ministro de Transportes y ex 'número 3' del PSOE, José Luis Ábalos.

Feijóo, efectivamente, no pintaba entonces en la política nacional ni en la dirección central del PP, cuando presuntamente Fernández Díaz organizó una operación policial destinada a intereses exclusivamente de partido, que incluyeron el espionaje de Bárcenas y su familia a través de su chófer, al que se captó como confidente, y que también está encausado. Presidía la Xunta de Galicia desde hacía unos años, donde seguiría hasta que en 2022 desembarco en Madrid tras la crisis del PP que puso fin al mandato de Pablo Casado.

Una estrecha relación con Rajoy

Sin embargo, no cabe negar, y nunca lo ha hecho el actual líder de la oposición, su cercanía política de siempre a Rajoy, que está en el origen de que compitiera por liderar el PP gallego a principios de siglo, tras la retirada de Manuel Fraga. Él mismo ha explicado en público que se decidió a dar el paso después de que Rajoy, que comenzaba su etapa en Génova tras perder las elecciones generales de 2004 contra José Luis Rodríguez Zapatero, se lo pidiera expresamente. Había otros candidatos entre los populares gallegos, singularmente el antiguo delfín de Fraga, Xose Cuiña, y un para entonces ya veterano como Rajoy decidió apostar por alguien que imprimiera savia nueva al partido.

Rajoy es, precisamente, el único nexo que aparece entre Fernández Díaz y Feijóo, y no en vano la última vez que los tres coincidieron físicamente fue en la presentación en Madrid del último libro del expresidente, que presentó el líder del PP, y a la que asistió también prácticamente el Gobierno Rajoy en pleno, incluida la citada Cospedal y la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que comparecerá en el juicio, previsiblemente, la semana que viene. Ya para entonces se sabía que después de la Semana Santa la agenda pública vendría marcada por los juicios de Mascarillas y de Kitchen, pero Génova no evitó esa coincidencia, que muy difícilmente volverá a repetirse.

Fernández Díaz ha tenido una importancia muy relevante en la historia del PP catalán junto a su hermano Alberto, que presidió la formación entre 1996 y 2003. Actualmente está suspendido cautelarmente de militancia desde el año 2021, en tiempos aún de Casado. Su expediente muy posiblemente se solventará con su expulsión definitiva tras el juicio, sobre todo si termina produciéndose una condena.

Noticias relacionadas

En público, el vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, afirmó este jueves en declaraciones a los medios en Sevilla que "el tiempo y la justicia le van a dar la razón a Mariano Rajoy, sin ninguna duda", remarcando de nuevo el tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos ahora juzgados: "Esto es un caso que pasó hace muchísimos años".