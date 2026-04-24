Juicio por el caso Kitchen
Sánchez exige al PP que asuma su responsabilidad en el caso Kitchen y deje de proteger a Rajoy
El presidente del Gobierno reclama a los populares que no se desmarquen de la 'operación Kitchen' y asuman su responsabilidad
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este viernes al Partido Popular a asumir su responsabilidad por la 'operación Kitchen' en vez de desmarcarse de ella y de amparar y respaldar al exjefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.
Sánchez se ha referido al juicio por el 'caso Kitchen' en declaraciones a los periodistas a su llegada a la segunda jornada de cumbre informal de la Unión Europea que reúne durante dos días en Chipre a los líderes de los Veintisiete.
Rajoy negó este jueves en el juicio por el 'caso Kitchen' que existiera una "operación política" contra el extesorero del PP Luis Bárcenas o que partiese del Ministerio del Interior, y desmintió su acusación de que triturara la última hoja de la contabilidad B del partido.
Al pedirle su opinión por la actitud del PP ante este caso, Sánchez le ha pedido que asuma su responsabilidad y no se desmarque de este asunto, a la vez que le ha instado a no amparar al expresidente del Gobierno.
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Pesadilla en la carretera para llegar a Gijón y Avilés: ocho horas de atasco kilométrico en la 'Y' tras arder un camión con bombonas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- El abogado del juicio contra el narco 'Matador' apuñalado en Oviedo necesitó una transfusión: el arma estaba en su despacho y no pudo aclarar lo ocurrido antes de ser intubado
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- ¿Se pueden adoptar los perros rescatados del criadero ilegal de Gijón?: esto es lo que dice el Ayuntamiento
- La historia de David y su toro bravo 'Rayo': vinieron de Madrid a Asturias y ahora el Principado se lo quiere incautar tras varias quejas
- El cartel de San Mateo en Oviedo suma nuevos grupos para actuar en las fiestas: la 'Orquesta Mondragón' y 'Amistades Peligrosas