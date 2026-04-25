Más Madrid
Mónica García anuncia que regresará a la Comunidad de Madrid para enfrentar a Ayuso: "Quiero que se vaya"
La ministra de Sanidad se presentará a las primarias de Más Madrid, aunque por el momento no abandonará su actual cargo
Andrea San Martín
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este sábado que se presentará a las primarias de Más Madridpara volver a ser la candidata del partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y disputar la Puerta del Sol a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en las elecciones autonómicas del próximo año.
Mónica García ha hecho el anuncio durante la tercera edición de la verbena 'La madrileña', organizada por Más Madrid en el Parque Paraíso, como en las últimas primaveras. Allí ha confirmado que concurrirá al proceso interno del partido para intentar repetir como cabeza de cartel en las próximas elecciones autonómicas.
La dirigente de Más Madrid ha descrito los más de 25 años del PP al frente de la Comunidad de Madrid como "el laboratorio del neoliberalismo" y ha afirmado que "la próxima estación" será "acabar con ese daño".
Críticas al modelo sanitario de Ayuso
García también ha arremetido contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a través de un mensaje en redes sociales centrado en la gestión hospitalaria de la Comunidad de Madrid.
"Sra Ayuso, de los 32 hospitales de la Comunidad de Madrid solo 5 tienen gestión privada y se gestionan fuera de la Consejería de Sanidad de su gobierno", ha señalado.
En el mismo mensaje, ha añadido: "¿Está usted queriendo decir que los 27 hospitales que gestiona usted tienen "peores resultados" y que para usted la "sanidad madrileña" son esos cinco hospitales de Quirón y Ribera Salud a los que riega de millones y no hospitales como La Paz, el 12 de Octubre, el Ramón y Cajal, el Gregorio Marañón, el Clínico, el Puerta de Hierro o La Princesa?".
Mónica García ya fue la candidata de Más Madrid en los comicios autonómicos de 2021 y 2023, etapas en las que consolidó su papel como principal referente de la oposición en la Comunidad de Madrid.
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