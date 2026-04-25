Así quedó Mónica García la última vez que se enfrentó a Ayuso en las urnas

La última vez que Mónica García se midió a Isabel Díaz Ayuso en las urnas fue en las elecciones autonómicas del 28 de mayo 2023. Entonces, Más Madrid se consolidó como segunda fuerza en la Asamblea de Madrid, aunque a gran distancia del PP, que obtuvo el 47,32% de los votos y 70 escaños. Ahora, Mónica García, actual ministra de Sanidad, volverá a intentar disputar la Puerta del Sol a la presidenta madrileña. La última vez que ambas se enfrentaron en unas elecciones autonómicas, hace tres años, el resultado fue claramente favorable al PP: Ayuso logró la mayoría absoluta con el 47,32% de los votos y 70 escaños en la Asamblea de Madrid.

Cómo quedó Mónica García frente a Ayuso en 2023. / Comunidad de Madrid

Más Madrid, con García como candidata, quedó como segunda fuerza política de la Comunidad de Madrid. La formación obtuvo el 18,36 % de los votos, 620.631 papeletas y 27 diputados, según los datos del escrutinio de aquellas elecciones, recogidos por la Comunidad de Madrid.

Más Madrid superó al PSOE por poco

El resultado permitió a Mónica García consolidar a Más Madrid como principal partido de la oposición en la región. La formación quedó ligeramente por delante del PSOE, que consiguió el 18,18 % de los votos, 614.296 papeletas y 27 escaños. La diferencia entre ambos partidos fue estrecha, pero suficiente para situar a Más Madrid como referencia de la izquierda madrileña frente al Gobierno de Ayuso.

El PP fue el partido más votado por los madrileños y se proclamó claro vencedor de la noche electoral. Con 1.599.186 votos y 70 diputados, Isabel Díaz Ayuso superó la mayoría absoluta, fijada en 68 escaños, y pudo gobernar sin depender de Vox. En cambio, la formación que dirige Santiago Abascal, obtuvo el 7,35 % de los votos y 11 diputados. Y en este sentido, Podemos quedó fuera de la Asamblea con el 4,76 %, al no alcanzar el umbral del 5 %.

García afronta las próximas elecciones con un doble punto de partida: Más Madrid consiguió liderar la oposición en 2023, pero quedó a casi 29 puntos del PP. Su desafío será acortar esa distancia y presentarse como una alternativa de gobierno frente a Ayuso.