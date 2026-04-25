Cámara Alta
Vox dobla su representación en el Senado tras los pactos en Extremadura y Aragón: inyectará 48.000 euros en subvenciones
En Extremadura, el diputado del PP Laureano León cederá el escaño en favor de Ángel Pelayo Gordillo
Redacción
Los acuerdos alcanzados esta semana entre PP y Vox en Extremadura y Aragón, que han repartido dos senadores para Vox, han provocado que la formación de Santiago Abascal haya doblado su representación en el Senado, pasando de dos a cuatro escaños en la Cámara Alta, por los que inyectará una subvención de 48.000 euros al año.
El Senado tiene 208 senadores elegidos por los ciudadanos en las elecciones generales y otros 57 de designación autonómica. De este último tipo, la Asamblea de Extremadura y las Cortes de Aragón nombran cada una a dos de ellos en base al resultado de las pasadas elecciones y como consecuencia de las negociaciones.
Ángel Pelayo Gordillo
En este contexto, PP y Vox han incluido la figura del senador por designación autonómica dentro del acuerdo para investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura. Por ello, el dirigente de Vox Ángel Pelayo Gordillo volverá a convertirse en senador por designación autonómica de la Asamblea de Extremadura.
Y algo similar ocurre en Aragón, donde PP y Vox han anunciado también un acuerdo para investir a Jorge Azcón tras las pasadas elecciones. Este pacto permitirá a la formación de Santiago Abascal conseguir otro senador por designación autonómica.
Por ello, Vox pasará de los dos escaños que tiene actualmente a los cuatro senadores que dispondrá cuando se oficialice la llegada de estos parlamentarios al Senado. Esto quiere decir que ahora mismo Vox se quedará a solo dos escaños de tener la posibilidad de conformar un grupo parlamentario propio, ya que actualmente se enmarca en el Grupo Mixto junto con UPN y el alcalde de Algeciras, que se marchó del PP.
¿Qué subvención reciben los grupos?
Conseguir un par de senadores tiene varias implicaciones parlamentarias, pero también tiene repercusiones económicas para Vox, ya que incrementará notablemente la subvención que le corresponderá por parlamentario.
Cabe recordar que los senadores de Vox se enmarcan dentro del Grupo Mixto, que lo comparten junto con la parlamentaria de UPN, María del Mar Caballero, y el alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce, que se marchó del PP.
En este contexto, el Senado facilita a los Grupos Parlamentarios una subvención cuya cuantía se fija en función del número de sus componentes y un complemento fijo para todos. La parte fija para todos los grupos es de 15.732 euros al mes, mientras que la parte variable asciende a 1.996,50 euros al mes por cada senador.
Esto quiere decir que Vox pasará a percibir un total de 47.196 euros anuales por subvención al ganar dos senadores.
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