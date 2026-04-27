Jordi Pujol Ferrusola: "Fue una orden el encargo de la gestión de los fondos de Andorra"

Una vez que el tribunal ha adoptado una decisión sobre el expresidente catalán Jordi Pujol Soley, el primer acusado en declarar ha sido su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, que es quien se enfrenta a la mayor petición de pena, 29 años de prisión, y en quien se ha centrado el juicio que comenzó en noviembre en la Audiencia Nacional, ya que las acusaciones contra la familia reside sobre todo en si los trabajos de asesoramiento con los que cobró cantidades millonarias fueron reales o simulados para justificar el cobro de comisiones ilegales pagadas por empresas para ser adjudicatarias de obra pública. El primogénito del exmandatario ha reconocido que se hizo con la gestión de los fondos de la familia en Andorra en 1990, que según el provenían del legado ('deixa') del abuelo: "Fue una órden de Josep Pujol", que hasta esos momentos se había encargado de controlar estos depósitos en el extrranjero

"Si digo una catalanada, disculpenme". Así ha empezado Jordi Pujol Ferrusola su declaración ante el tribunal. Las preguntas del fiscal anticorrupción Fernando Bermejo le ha lanzado rápido al primera pregunra: "¿Cuando uste tuvo conocimiento de los fondos de Andorra". El acusado ha explicado que lo supo "vagamente" en 1976 o 1977 de la existencia del los fondos en el extranjero cuando su abuelo Florenci Pujol le comentó que "no nos preocuparamos que no nos faltaría nada". Eso si, ha precisado que no tuvo conocimiento exacto de ellos cuando su padre era presidente de la Generalitat, ni conoció el origen del dinero. Se enteró, según su versión, años después, tras el fallecimiento de su abuelo Florenci Pujol, en 1980. Fue en una reunión en la que participaron todos los hermanos, su madre Marta Ferrusola y Joaquim Pujol, que era quen hasta entonces había gestionado los fondos de la familia en el extranjero. Su padre no estaba en ese encuentro, ha aclarado.

Joaquim Pujol le dijo en esa reunió que fuera a la Banca Reig y que allí le iban a dar instrucciones sobre los fondos. Se reunió, incluso, con Oscar Reig, uno de los propoietarios de la entidad bancaría. Jordi Pujol Ferrusola ha asegurado que este banquero fue quien explicó en que consitía el legado y le aconseja a las personas que le ayudarán a gestionar el dinero. 110 millones de pesestas (601.00 euros) de la época y 390 millones de pesetas (2,3 millones de euros )en titulos.