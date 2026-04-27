La instrucción militar
La Princesa de Asturias hace su segundo vuelo en solitario y se pone al frente de una sección de cadetes
La Zarzuela distribuye fotografía de Leonor a los mandos del aparato, algo que no se pudo hacer en "la suelta", en diciembre, por el protocolo militar
La Casa del Rey ha distribuido nuevas fotografías de la princesa de Asturias en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), aprovechando que este lunes ha anunciado que estudiará Ciencias Políticas en la universidad Carlos III de Madrid.
En las imágenes se puede ver a la heredera al trono realizando su segundo vuelo en solitario. La Zarzuela no concreta la fecha y dice que ese ejercicio, en el que pilotó de nuevo el avión Pilatus PC-21, se realizó "durante las últimas semanas". La "suelta", que la hizo tras tres meses de instrucción, fue el 18 de diciembre, según informó aquella semana de invierno la jefatura del Estado.
En esta segunda ocasión sí se puede ver el aparato que lleva la princesa Leonor por las imágenes que tomó otro avión que volaba en paralelo, algo que no se pudo hacer así en la primera ocasión por los protocolos de "la suelta", según detallan fuentes de la Zarzuela.
Además de esas fotografías aéreas, la Casa del Rey también ha difundido otras imágenes de su formación en la Academia del Aire y del Espacio, como una sobre su participación en la instrucción a un grupo de cadetes sobre señalización para el rescate, más algunas fotografías de un ejercicio de instrucción de tipo SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape). También estuvo al mando de una sección de cadetes durante un acto de izado de bandera en la Academia General del Aire y del Espacio.
Este mes de julio, la princesa Leonor acabará su formación militar tras tres años en las academias (antes estuvo en la del Ejército de Tierra de Zaragoza y en la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra). En esta última del aire ingresó el pasado 1 de septiembre y está estudiando con otros 74 compañeros, 60 hombres y 14 mujeres.
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