Leonor completa este julio su formación militar y pasa de cadete a heredera con mando

La formación militar de la princesa Leonor llegará a su fin en julio. Después del bachillerato en Gales, en vez de pasar a la universidad, ha dedicado tres años a conocer desde dentro los tres ejércitos, tierra, mar y aire, para prepararse en su papel como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas.

El plan, aprobado por el Gobierno en 2023, replicaba el recorrido de Felipe VI, aunque condensado en un formato acelerado. Desde su ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza en agosto de ese año hasta su paso final por el Ejército del Aire y del Espacio este curso, Leonor ha transitado por los tres ámbitos —tierra, mar y aire— combinando instrucción técnica y proyección institucional. La educación castrense, según el comunicado que emitió en su momento la Casa del Rey, ha servido para fomentar “de manera expresa virtudes como la lealtad, la disciplina, el valor o el compañerismo, y principios como la responsabilidad, la ejemplaridad o la austeridad”.

Tras el cierre de esta etapa militar este julio, llegará, a partir de este otoño, la formación en la universidad, con la elección de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

La primera etapa comenzó el 17 de agosto de 2023 en la Academia General Militar de Zaragoza, donde Leonor se incorporó como una cadete más dentro de un modelo intensivo. A diferencia del itinerario ordinario, que dura cinco años, su formación se condensó en un solo curso en el que llegó a cursar dos niveles en paralelo, con especialidad en infantería. Un itinerario académico singular que también ha tenido en los otros dos ejércitos.

La princesa Leonor pilota en solitario un Pilatus PC-21 / CASA DEL REY

Durante ese año, la heredera se empezó a adaptar a su nueva vida internada, con disciplina estricta y formación física exigente. Tuvo su primer contacto con el manejo de armamento y realizó maniobras tácticas.

El paso por Zaragoza no era solo técnico: ahí se produce uno de los hitos simbólicos más relevantes, la jura de bandera, que formalizó su compromiso con las Fuerzas Armadas. Fue el 7 de octubre de 2023. El curso concluyó en julio del 2024, cuando recogió su despacho de dama alférez cadete del Ejército de Tierra.

Tras Zaragoza, Leonor ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) en el verano de 2024, iniciando su segundo año de formación. A diferencia del Ejército de Tierra, la experiencia sobre el terreno gana peso: la instrucción también se traslada al mar.

Su paso por la Armada incluyó un periodo de seis meses de formación a bordo del buque escuela ‘Juan Sebastián Elcano’. Recorrió más de 17.000 millas y siete países: Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Panamá, Colombia y República Dominicana. Además también hizo estancias en unidades operativas como fragatas. La vida embarcada introduce variables específicas para la formación de un marino —aislamiento, convivencia prolongada, condiciones meteorológicas cambiantes— que forman parte esencial del adiestramiento naval.

El 13 de julio de 2025, Leonor volvió con ‘Elcano’ al puerto de Marín. Le esperaban docena de embarcaciones para acompañar al buque hasta su atraque en el Muelle de Torpedos de la Escuela Naval Militar.

El tercer y último año comenzó en septiembre de 2025 en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier (Región de Murcia). Aquí la formación se centra en capacidades técnicas más especializadas, especialmente el pilotaje y los sistemas aeronáuticos.

El 18 de diciembre la Princesa de Asturias realizó su primer vuelo en solitario como parte de su formación militar tras tres meses de instrucción teórica y práctica como alférez y este lunes la Zarzuela pasó imágenes de su segunda vez. La preparación incluye también nuevas áreas, como el uso de drones y proyectos tecnológicos vinculados al ámbito aeroespacial.

La etapa concluirá el mes de julio, cerrando el ciclo de tres años y consolidando su posición como oficial formada en los tres ejércitos —teniente en Tierra y Aire y alférez de navío en la Armada— dentro de un modelo pensado para ostentar en el futuro, más con carácter simbólico y moral que efectivo, el empleo de capitán general de los tres ejércitos, es decir, el mando supremo de las Fuerzas Armadas.