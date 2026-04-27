JUICIO KITCHEN
Sáenz de Santamaría, sobre si el CNI participó en la Kitchen: "Absolutamente no"
Javier Arenas también ha rechazado que estuviera al tanto de la intención del clan policial liderado por el comisario Villarejo de destruir unas supuestas grabaciones al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a sí mismo: "Nunca tuve conocimiento de esa grabación"
La exvicepresidenta del Gobierno del PP Soraya Sáenz de Santamaría, y de cuyo cargo dependía el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha negado de plano que el espionaje español participara en el caso Kitchen sobre presunto espionaje y acoso al extesorero del PP Luis Bárcenas: "Absolutamente no", ha zanjado esta exdirigente del PP, que al ser interpelada sobre si conocía la operación parapolicial, ha respondido: "No tengo ninguna constancia de esta operación".
Por su parte el senador del PP Javier Arenas, que ha declarado por videoconferencia desde el Senado, también ha negado estar al tanto de la intención del clan policial presuntamente liderado por el comisario José Manuel Villarejo de destruir unas supuestas grabaciones que se habría realizado al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a sí mismo: "Nunca tuve conocimiento de esa grabación, si existió fue sin mi aprobación y sin mi conocimiento, [...] y no me provocó ninguna intranquilidad que pudiera existir la grabación".
Guillermo Bárcenas
Previamente, fue el turno de Guillermo Willy Bárcenas, hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, quien ha asegurado en el juicio del caso Kitchen que su padre fue objeto de una "actitud muy hostil" cuando permaneció preso de manera provisional en la cárcel. Mientras tanto, su madre Rosalía Iglesias y él, ha completado, fueron objeto de seguimientos: "Había motoristas que nos seguían y que llevaban una cámara en el casco", ha asegurado, para después explicar que pensaban que se trataba de periodistas.
El vástago de los Bárcenas Iglesias ha sido el primero en declarar en la décimoprimera sesión del juicio del caso Kitchen contra la cúpula del Ministerio del Interior encabezado por Jorge Fernández Díaz. Después ha intervenido el exjefe de gabinete del Ministerio del Interior Jorge Sanchís Bordetas, quien no ha recordado los mensajes que se intercambió con el ex secretario de Estado Francisco Martínez, uno de los diez acusados.
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