Azcón reivindicará su acción de Gobierno y defenderá su pacto con Vox en el debate de investidura en Aragón

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón y seguro próximo jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, tendrá este martes todo el tiempo que quiera para explicar su plan de legislatura para la DGA que capitaneará de la mano de Vox. El líder de los populares en la comunidad aprovechará la primera jornada de su debate de investidura para reivindicar el trabajo hecho en el Pignatelli desde su llegada en agosto de 2023 y plantear las líneas maestras del nuevo Gobierno autonómico. Y para defender el acuerdo alcanzado con la ultraderecha, con hincapié en el concepto de "prioridad nacional" que atraviesa gran parte de los puntos firmados entre los dos partidos.

Azcón regresa este miércoles a las Cortes de Aragón en la primera sesión de un debate que se centrará en sus promesas a cumplir y en gran parte de lo ya ejecutado. La política sanitaria, educativa o de servicios sociales que planea llevar a cabo en los próximos cuatro años no distará de lo ya realizado, con "la calidad de vida de los aragoneses" en el centro, tal y como reza el propio pacto PP-Vox. El mismo argumento continuista estará en los bloques dedicados a la economía y la vivienda, dos de los puntales de la acción de Gobierno del popular. Ambos sectores, la crisis habitacional y el despegue del sector tecnológico al calor de las grandes inversiones, entrarán en los próximos meses en una segunda fase, más de asentamiento que de anuncio y de empezar a cumplir con los hitos marcados.

De gran interés para el Parlamento autonómico y la ciudadanía aragonesa será la explicación de "la prioridad nacional" por parte del futuro presidente de Aragón. Azcón insistió en el "arraigo" en su comparecencia ante los medios de comunicación para dar cuenta del acuerdo con Vox, que tiene una visión diferente a la del PP en lo que respecta al concepto que vertebra buena parte del acuerdo. "La prioridad nacional" ha destapado las diferentes vertientes que existen en las filas conservadoras, con varios barones autonómicos, como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno Bonilla, criticando y marcando distancia de los pactos firmados por Azcón en Aragón y María Guardiola en Extremadura. El jefe en funciones de la DGA aprovechará esta primera intervención para concretar su lectura y explicar cuánto piensa contentar a Vox en el uso del término estrella de la ultraderecha.

Azcón y Nolasco hablan tras anunciar el pacto entre PP y Vox / JAIME GALINDO

El miércoles podrán responder a Azcón el resto de los grupos. Poca sorpresa dará Vox después de confirmar que vuelve al Gobierno de Aragón y con hasta tres consejerías, una con el rango de vicepresidencia autonómica. El portavoz de la ultraderecha en la comunidad, Alejandro Nolasco, defenderá el papel reconocido a su partido gracias al acuerdo y el crecimiento en escaños el pasado 8F. Y seguro reivindicará "haber movido de la baldosa al PP", ya que líderes conservadores en Aragón afirmaban hace unos meses que no se podían aceptar algunas exigencias de la ultraderecha que, finalmente, sí se han incluido en el pacto que se comenzará a desarrollar en las próximas semanas.

El regreso de Pilar Alegría

La segunda sesión del debate de investidura traerá novedades en el ala progresista del hemiciclo. La portavoz del PSOE en las Cortes, la exministra Pilar Alegría, pronunciará su primer discurso en la Cámara autonómica después de regresar a la política aragonesa, tras dejar el Ministerio de Educación para concurrir a las últimas elecciones autonómicas. Alegría, llamada a ser la líder de la oposición y principal azote de Azcón en los próximos cuatro años, se ha despegado de la política de Pedro Sánchez en busca de una mirada 100% aragonesa de sus acciones. Los servicios sociales, sobre todo la sanidad y la educación, tendrán un gran espacio en su discurso.

Jorge Pueyo, portavoz de Chunta Aragonesista, debutará en un pleno autonómico. Pueyo atacará al pacto PP-Vox y desde CHA llevan días asegurando que ven a Azcón "entregado" a las exigencias de la ultraderecha. El joven parlamentario criticará "la debilidad" del futuro presidente del Gobierno de Aragón, con hincapié en "la prioridad nacional", calificada de "xenófoba y racista" en sus primeras valoraciones sobre el acuerdo entre las dos derechas.

El grupo mixto de las Cortes de Aragón tendrá esta legislatura dos agrupaciones. Teruel Existe volverá a estar dirigido por Tomás Guitarte, que afrontará el discurso de investidura de Azcón con críticas al "nulo compromiso" que han percibido en materia de vertebración del territorio y señalarán el "excesivo centralismo" que prevén en las políticas. Guitarte y su partido han rechazado desde que se anunció el pacto la entrega de tanta responsabilidad gestora a Vox.

Por último, el estreno de Marta Abengochea, líder de Izquierda Unida en la comunidad. La nueva portavoz de IU señalará "la xenofobia" del acuerdo entre PP y Vox y también que el acuerdo se hace para "cumplir los intereses de los partidos en Madrid", sin aterrizar en las necesidades de Aragón. Fuentes de IU en la comunidad califican de "punto de inflexión" la incorporación de "la prioridad nacional" al discurso, un cambio en la orientación del PP en sus relaciones con la ultraderecha.