Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

En el Congreso

PP, Vox, Junts y PNV sentencian el decreto de vivienda ante el último llamamiento al acuerdo de Bustinduy

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, este martes.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, este martes. / Matias Chiofalo / Europa Press

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Yolanda Díaz y Ernest Urtasun han sido los dos únicos ministros que, en una bancada azul desierta, han escuchado al responsable de Consumo, Pablo Bustinduy, defender el real decreto de vivienda, ya sentenciado por PP, Vox, Junts y PNV. "Lo que van a votar ustedes es si la vivienda es un derecho de la ciudadanía o un activo especulativo para la acumulación financiera", les ha espetado el responsable de Consumo nada más citar el artículo 47 de la Constitución, donde se recoge el derecho a la vivienda. Nada de ello ha servido para convencer a las cuatro formaciones que, con sus 'noes' y abstenciones, tumbarán esta tarde la norma que prorrogaba los alquileres dos años y limitaba la subida de precios.

"Si hoy este Congreso tumba la prórroga de los alquileres, ese 'no' tendrá ante toda España cada uno de sus nombres y apellidos", les ha advertido Bustinduy. No obstante, uno a uno, los portavoces de los cuartos partidos han defendido su rechazo a la norma. La mayor expectación estos días ha estado en Junts, que ha despejado las dudas. "El Gobierno sabía perfectamente cuáles eran nuestras objeciones, tanto técnicas como de fondo y ha decidido ignorarlas. Nos trae el mismo decreto de nuevo sin haber hecho el trabajo a pesar de saber que Junts no lo podría avalar tal y como está", ha dicho la diputada posconvergente Marta Madrenas.

No obstante, ha evitado aclarar si votarán en contra o se abstendrán. De todas formas, cualquiera de las dos opciones hará que decaiga el real decreto ante el rechazo de PP y Vox y la abstención del PNV anunciada este martes. El diputado popular Daniel Pérez ha denunciado que la norma es "perjudicial" y que el Gobierno es "un auténtico circo" por impulsar política de vivienda que han llevado a una "situación límite". Así, ha tildado el decreto de "pastiche de ideología, incompetencia y mentiras". Sin embargo, no ha dado argumentos concretos sobre el rechazo de su partido.

Noticias relacionadas

Disputa interna

A la derrota del Gobierno se suman las discrepancias internas. La ausencia de la ministra de Igualdad, Isabel Rodríguez, ha sido de lo más comentado en el pleno, tanto por socios del Ejecutivo como por los partidos de la oposición, que han afeado su falta de interés para solventar la crisis de la vivienda. Gerardo Pisarello, que ha salido en representación de Sumar, ha señalado que el PSOE no se ha implicado "lo suficiente" en la negociación. Una acusación que ha respondido el diputado socialista Ignasi Conesa, pidiendo no "errar el tiro" y equivocarse de adversarios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  2. Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
  3. Cambios en el permiso de conducir a los conductores nacidos entre 1956 y 1961 tras la norma de la DGT: los motivos por los que no se podrá conducir a partir de 2026
  4. Surrealista suceso en Oviedo: le cae un martillo en la cabeza mientras paseaba con su madre
  5. Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Atropellan a una abuela y su nieta, muy cerca del colegio de Boal: 'La gente está consternada
  7. Adiós a la decisión de las multas de las Zonas Bajas en Emisiones: el Tribunal Superior de Justicia lo confirma
  8. Tamara Falcó e Íñigo Onieva dan la sorpresa al anunciar que ya conocen al bebé: última hora sobre la feliz noticia de la pareja

"Me voy a quedar sin nada, sin los ahorros de toda una vida", claman los vecinos de El Puente ante las expropiaciones

"Me voy a quedar sin nada, sin los ahorros de toda una vida", claman los vecinos de El Puente ante las expropiaciones

¿Cuáles son los primeros postgrados que pondrá en marcha la Universidad Alfonso X el Sabio en Oviedo? Son dos sumamente demandados y para enfermeros

¿Cuáles son los primeros postgrados que pondrá en marcha la Universidad Alfonso X el Sabio en Oviedo? Son dos sumamente demandados y para enfermeros

Los socios del colectivo vecinal La Seronda de Valdesoto acuerdan su disolución tras dimitir la junta directiva

Los socios del colectivo vecinal La Seronda de Valdesoto acuerdan su disolución tras dimitir la junta directiva

Cal y arena en Avilés tras el nuevo sistema de subvenciones para festivales: del "participaremos" a la crítica por el "escaso margen" de la convocatoria

Cal y arena en Avilés tras el nuevo sistema de subvenciones para festivales: del "participaremos" a la crítica por el "escaso margen" de la convocatoria

Máxima tensión entre Asturias y León: los ganaderos de Mieres se echan a la calle para denunciar un “bloqueo injusto” que les deja sin pastos este verano

Máxima tensión entre Asturias y León: los ganaderos de Mieres se echan a la calle para denunciar un “bloqueo injusto” que les deja sin pastos este verano

“No podemos aguantar más”: la ley ELA sigue sin aplicarse en Asturias casi dos años después y los pacientes están "desesperados"

“No podemos aguantar más”: la ley ELA sigue sin aplicarse en Asturias casi dos años después y los pacientes están "desesperados"

Multado con 200 euros un conductor que circuló respetando la velocidad, aparcó sin legal pero informó de que quería "vender" su coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior del vehículo

Multado con 200 euros un conductor que circuló respetando la velocidad, aparcó sin legal pero informó de que quería "vender" su coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior del vehículo

VÍDEO: El barrio de Llaranes trae las sevillanas a Avilés con su propia Feria de Abril

Tracking Pixel Contents