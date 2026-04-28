Acto en Ascó
Feijóo promete extender la vida útil de todas las centrales nucleares de España si gobierna
El presidente del PP critica que el Gobierno vaya "en sentido contrario" a la recomendación de Bruselas de evitar el cierre "prematuro" de estas instalaciones atómicas
Un año del gran apagón: sin claros culpables, con muchos millones en juego y con una factura de la luz más cara
Gisela Boada
En el primer aniversario del gran apagón que dejó a toda la península ibérica sin suministro eléctrico durante horas y que es considerado ya el incidente más grave en el sistema eléctrico europeo en los últimos 20 años, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado hasta Ascó (Tarragona) para visitar sus centrales nucleares, que según el plan del Gobierno se cerrarán en 2030 (Ascó I) y 2032 (Ascó II). Por eso, el líder de la oposición ha aprovechado la fecha para exigir al Gobierno que dé marcha atrás en su calendario de cierre de plantas de energía nuclear. "Me comprometo a extender la vida útil de todas las centrales nucleares de España de forma coherente, razonable y técnicamente blindada", ha declarado ante los medios de comunicación.
En 2019 las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) pactaron con el Ejecutivo un calendario de cierres escalonados de todas las centrales entre 2027 y 2035, pero las empresas exigen ahora que se revisen los tiempos al considerar que la crisis energética se ha disparado por el contexto internacional. También la Comisión Europea ha emitido un informe con recomendaciones para hacer frente a la subida de precios de la energía debido a la guerra de Irán donde defiende su continuidad.
Entre el listado está evitar el cierre "prematuro" de las nucleares y mantener abiertas aquellas que puedan seguir suministrando electricidad "fiable, de bajo coste y con bajas emisiones". Un argumento que Feijóo ha usado para criticar que "España vaya en sentido contrario" a Bruselas y que no solo el Gobierno, sino "muchos partidos", se muestren en contra del cierre de las centrales nucleares por "cuestiones ideológicas".
Suscríbete para seguir leyendo
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Surrealista suceso en Oviedo: le cae un martillo en la cabeza mientras paseaba con su madre
- Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Atropellan a una abuela y su nieta, muy cerca del colegio de Boal: 'La gente está consternada
- Adiós a la decisión de las multas de las Zonas Bajas en Emisiones: el Tribunal Superior de Justicia lo confirma
- Tamara Falcó e Íñigo Onieva dan la sorpresa al anunciar que ya conocen al bebé: última hora sobre la feliz noticia de la pareja
- Columbiello, estremecido por el drama del matrimonio que decidió quitarse la vida disparándose en la cabeza: 'Nadie merece acabar así