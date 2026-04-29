El Gobierno extremeño contará con diez consejerías / Rocío Entonado Arias

El Gobierno extremeño contará con diez consejerías

"Seis mujeres y seis hombres al servicio de los extremeños". La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha desvelado este miércoles la composición de su nuevo gobierno, compuesto por 10 consejerías, dos de ellas con rango de vicepresidencia.

Entre los cambios más relevantes, destacan la salida de Mercedes Morán, Victoria Bazaga y Manuel Martín, que serán sustituidos por Sandra Valencia en la Consejeria de Educación y FP; Laureano León en Cultura, Turismo y Deportes, y Francisco Ramírez en Infraestructuras, Transporte y Vivienda.