JUICIO KITCHEN
El inspector que investigó Gürtel detectó en 2015 "una operación contra Bárcenas sin autorización judicial"
La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha llamado la atención a Manuel Morocho al considerar que se estaba "extendiendo más de lo que le pregunta el Ministerio Fiscal. Se contesta sobre lo que se le pregunta", ha advertido
El inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional Manuel Morocho, que investigó en apoyo del juez Pablo Ruz el caso Gürtel, ha declarado en el juicio del caso Kitchen que en agosto de 2015 recibió un correo electrónico con el que constató que la Dirección Adjunta Operativa (DAO), encabezada por el comisario Eugenio Pino, uno de los diez acusados, había cedido una información en la que venían "una serie de personas, domicilios y vehículos que se me reportan sin contexto", ha asegurado.
El contenido de las pesquisas de la DAO, y que aparecían en ellas la palabra "Bárcenas", fue "la corroboración de que había una operación policial sin contar con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno. Es la constatación que tengo yo en mi ordenador", ha concluido el inspector.
Presiones de la cadena de mando
Además, en el momento en el que le cedieron esa información sobre el extesorero del PP las pesquisas del juez Ruz ya habían finalizado, ha completado. La existencia de esta comunicación la puso en conocimiento de su jefe, quien no hizo nada al respecto, ha desvelado.
Sin embargo, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha llamado la atención al inspector de Policía al considerar que se estaba "extendiendo más de lo que le pregunta el Ministerio Fiscal. Se contesta sobre lo que se le pregunta", ha advertido.
La declaración de Morocho es relevante en el juicio porque en la instrucción denunció presiones "de toda la cadena de mando", al mismo tiempo que contó que había tomado medidas "de seguridad internas" respecto a ciertas diligencias, como ocultar el "registro" en la sede del PP.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambios en el permiso de conducir a los conductores nacidos entre 1956 y 1961 tras la norma de la DGT: los motivos por los que no se podrá conducir a partir de 2026
- El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Atropellan a una abuela y su nieta, muy cerca del colegio de Boal: 'La gente está consternada
- Multado un conductor con 200 euros que conducía la velocidad adecuada por carretera, pero no vigiló las bolsas de la compra: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior de los coches
- El calvario de los vecinos del edificio La Estrella de Gijón: 'Hay gente entrando en depresión porque no saben cómo van pagar