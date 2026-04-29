Tensión con los socios
El PNV escala la amenaza a Moncloa tras el último choque por el estatuto vasco: “Usted sabrá si quiere compañía o no”
PSOE y PNV no solo están unidos por los pactos de investidura, sino por los acuerdos globales de gobernabilidad en Euskadi, tanto a nivel del ejecutivo autonómico, como municipal y de juntas generales
El presidente del PNV, Aitor Esteban, anuló este miércoles una reunión en Bilbao con el interlocutor enviado por el PSOE [Antonio Hernando] para negociar el nuevo estatuto vasco y el blindaje del euskera. Las diferencias respecto a esta carpeta está tensionando la relación entre los nacionalistas vascos y sus socios de Gobierno en Euskadi, pero fue un tuit irónico del PSE-EE con un meme del presidente del Euzkadi Buru Batzar tirándose a una piscina e ironizando sobre los supuestos avances en esta negociación lo que provocó el golpe en la mesa del PNV. En Moncloa trataron de minimizar el choque con sus “socios prioritarios” y aislarlo a un asunto territorial entre partidos. Sin embargo, la portavoz en el Congreso del PNV, Maribel Vaquero, se encargó este miércoles durante la sesión de control al Gobierno de elevar la amenaza para ponerla directamente encima de la mesa de Pedro Sánchez.
Después de apelar a cuidar las formas y a “respetarnos los unos a los otros”, la portavoz jeltzale en Madrid advirtió a jefe del Ejecutivo: “Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral y si quiere compañía o no”. Sánchez trató de responder con un tono cuidadoso y echó mano de los acuerdos con el PNV en materia de transferencias “como no se ha había dado en toda la historia de la democracia”. “Por supuesto que quiero compañía y además buena compañía como la del Partido Nacionalista Vasco”, apeló.
PSOE y PNV no solo están unidos por los pactos de investidura, sino por los acuerdos globales de gobernabilidad en Euskadi, tanto a nivel del ejecutivo autonómico, como municipal y de juntas generales. Unos vasos comunicantes que se enturbiaron después de que Esteban lanzase su aviso: “No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente. La reunión de Aitor Esteban con Moncloa de mañana queda anulada”.
El PSE había respondido a una entrevista suya con una imagen en redes sociales a través de inteligencia artificial tirándose a una piscina acompañada del siguiente mensaje: “Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto… dice el PNV”.“Habrá que celebrar el optimismo de Aitor Esteban, aunque ya es casualidad que coincida con un momento difícil para su partido, cuando han decidido seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones y abandonar los consensos recientes, de hace dos años, trabajados con los y las socialistas. La defensa del autogobierno, la defensa del euskera y la defensa de los intereses del conjunto de la sociedad vasca merecen rigor, dedicación y generosidad”, añadían.
La escalada en la tensión a cuenta del blindaje del euskera y el autogobierno traspasa así las fronteras del ejecutivo vasco de coalición para golpear de lleno al gobierno de Pedro Sánchez. Antes del choque público, el PNV dio por sentenciado el decreto de vivienda anunciando su abstención y Aitor Esteban reclamó el cese de la ministra de Sanidad, Mónica García, por su gestión de la huelga de médicos.
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