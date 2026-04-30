Letizia escucha en Vallecas los problemas de las mujeres gitanas en su segunda visita al barrio en 15 días

“¡Sin miedo a la libertad, vamos a cruzar el puente! Romperé barreras y pentagramas, seré la dueña de mi destino. ¡Gritaré libre, libre!”. Con esta canción, considerada un himno por las mujeres gitanas, y con un café de puchero despidieron a la reina Letizia este jueves en la Fundación Secretariado Gitano, con sede en Vallecas, en el sur de la ciudad de Madrid.

Letizia, a la entrada de la sede de la fundación, este jueves. / EUROPA PRESS

El tema puso el cierre a la segunda visita de Letizia al barrio madrileño en 15 días. Hace dos semanas, Felipe VI y ella acudieron a la escuela de hostelería que lleva el nombre del padre Llanos, un centro impulsado por vecinos en los años sesenta y hoy orientado a la formación en oficios ligados a la restauración.

En esta ocasión, acompañada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, el foco ha estado en la situación de las mujeres gitanas. Poco antes, durante más de 45 minutos, Letizia conversó con un grupo de mujeres de diferentes trayectorias que le han trasladado los retos sociales y económicos a los que se enfrentan.

El encuentro ha girado en torno a dos problemas estructurales: el fracaso escolar y las dificultades de acceso al empleo. Sobre la mesa, experiencias marcadas por trayectorias educativas interrumpidas, precariedad y discriminación en procesos de selección. También han aflorado factores como la maternidad temprana, la falta de referentes y el peso de la tradición que traslada como una presión el entorno.

La reunión, sin discursos públicos, reunió perfiles diversos: desde una vendedora ambulante que se casó a los 13 años, fue madre a las 14 y empezó a trabajar siendo adolescente hasta una programadora que ha logrado reinsertarse en el mercado laboral a través de los programas de la fundación. Entre ambos extremos, historias atravesadas por la desigualdad pero también por itinerarios de mejora vinculados a la formación y el empleo.

Los datos que maneja la entidad reflejan un escenario persistente: una tasa de paro cercana al 60% entre mujeres gitanas, un 42% que asegura haberse sentido discriminada en entrevistas de trabajo y un fracaso escolar que alcanza el 63% entre las jóvenes. A ello se suma una tasa de analfabetismo del 14%, indicadores que sitúan a este grupo en una posición de especial vulnerabilidad.

Apoyo continuo

Letizia destacó y agradeció la labor de la Fundación Secretariado Gitano, que lleva más de cuatro décadas trabajando en la inclusión social y el acceso a derechos básicos. La organización atendió el pasado año a más de 40.000 personas y mantiene programas centrados en educación, empleo e igualdad.

La Reina considera que la institución monárquica tiene que seguir mostrando su apoyo a esta etnia, con cuyos representantes tanto ella como el jefe del Estado se han reunido en varias ocasiones en los últimos años. Ambos participaron el año pasado en el homenaje que se hizo en el Congreso de los Diputados al pueblo gitano con motivo del 600º aniversario de su llegada a la Península.

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Letizia también se llevó de regalo una placa conmemorativa del encuentro. "Gracias por caminar junto a nosotras, mujeres portadoras de historia, fuerza y orgullo", se podía leer junto a la expresión en caló 'Latcho Drom' ('que tengáis un buen viaje').