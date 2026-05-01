Juanma Moreno señala a Córdoba como "clave" para la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas del 17M

Juanma Moreno ha señalado a Córdoba como "una de las provincias clave" en las elecciones andaluzas del 17M, que se jugarán en los restos y que decidirán si el presidente andaluz y candidato a la reelección vuelve a ganar por mayoría absoluta y gobierna en solitario. "Necesitamos hasta el último voto, convenced a cuantos más mejor. No queremos pasar por lo que han pasado los de Extremadura o Aragón; no tiremos por la borda lo que va bien", ha dicho esta noche el dirigente popular en Palma del Río (Córdoba), que continuará el sábado su agenda en Córdoba y Lucena.

Este viernes era un día "especial" para Juanma Moreno. Cumplía años y ofrecía el primer mitin de la campaña. A su llegada al Espacio Cultural Santa Clara, un antiguo convento rehabilitado por la Junta de Andalucía, y después de que sonara el himno electoral del PP que interpreta el propio candidato, Juanma Moreno ha tenido que soplar las velas de la tercera o cuarta tarta que le ponían hoy por delante. "Es el día de mi cumpleaños que más tartas y más velas he soplado en mi vida; si por cada vela hay un deseo ya tenemos la mayoría", ha dicho el candidato que cumple 56 años y con 55 diputados lograría la mayoría absoluta en Andalucía. En 2022 obtuvo los 58 escaños que se tatuó.

Una localidad arrebatada al PSOE

Juanma Moreno ha elegido la localidad cordobesa de Palma del Río, en la que el PP ganó las municipales tras gobiernos consecutivos del PSOE desde 1979, para arrancar la singladura que le lleve hasta el 17M. En el acto, donde también ha intervenido la alcaldesa de Palma, Matilde Esteo, el secretario general del PP-A y número 1 de la candidatura en Córdoba, Antonio Repullo, ha revelado que fue una elección personal del candidato empezar aquí la campaña.

Apoyándose en el ejemplo de la remontada del PP en Palma en las municipales del 2023, el presidente andaluz ha reconocido la difícil historia de su formación en Andalucía, donde hasta su victoria en 2022, acumuló derrota tras derrota electoral. "No nos han regalado nada, nunca nos han votado porque las siglas estuvieran de moda o por herencia familia; hemos tenido que ir convenciendo, derribando muros, prejuicios y complejos", ha asegurado Juanma Moreno.

A pesar de que después de 7 años y 4 meses al frente del Gobierno andaluz no vienen "con las manos vacías", el candidato popular ha añadido que, a pesar de que no todo está hecho, nadie puede dudar de que los populares han puesto "todo el corazón y el talento para que los andaluces vivan mejor". En Palma, por ejemplo, ha anunciado que si gana el 17M seguirán avanzando para ampliar la cartera de servicios del hospital, la mejora del firme de la A431 o mejoras en el regadío.

En este sentido, Moreno ha reseñado el cambio experimentado entre la Andalucía del año 2018 y la de 2026, y ha pintado una comunidad gobernada por los socialistas "en la que no había ambición y no era respetada en España", frente a la Andalucía de 2026 "donde la corrupción ya no es noticia" , sino por ser la segunda comunidad con más empresas en España o por haber superado a Cataluña en número de autónomos.

Mayoría suficiente

Por todo ello, Juanma Moreno ha dicho que el 17M a los andaluces le toca "votar con claridad, por esa estabilidad, confianza, futuro y seguridad", y ha vuelto a reconocer que necesitan una mayoría suficiente que evite "estar permanentemente sometidos a los líos" como ha ocurrido en Extremadura o Aragón. "Los andaluces no podemos estar limitados a los caprichos de los dirigentes de Madrid; necesitamos independencia para tomar decisiones en libertad y para que podamos decidir como Gobierno lo que es bueno para Andalucía", ha añadido el popular,. También ha criticado, aunque sin nombrarla, a la candidata del PSOE, María Jesús Montero, y a quienes vienen ahora "a defender nuestra tierra después de dar todo tipo de regalos a los separatistas catalanes y vascos. "¿Y Andalucía qué? ¿Por qué hay provincias donde no se pueden implantar nuevas industrias por la falta de electrificación? ¿Por qué este cuello de botella? Ni un kilómetro de autovía nuevo, ni un cercanías, ni un kilómetro de tren. No puede ser que el Gobierno que nos ha crujido a impuestos, con más dinero y fondos europeos de la historia, no haya sido capaz de invertir lo que le corresponde a Córdoba ni a Andalucía", ha lamentado.

Un Partido Popular "que se parece a Andalucía"

El candidato del PP por Córdoba, Antonio Repullo, por su parte, también ha pedido tensión al electorado y ha pedido a los suyos una campaña de escucha: "Hay que estar tensos en esta campaña, pero tranquilos, porque tenemos que hacer lo que hemos hecho estos cuatro años: hablar con la gente". Además, Repullo ha reclamado no entrar en el fuego cruzado con otros partidos: "No nos van a arrastrar a ese fango que quieren algunos partidos, vamos a ser firmes y tener las ideas claras. Somos el partido que más se parece a Palma, a Córdoba y a Andalucía", ha añadido el también secretario general del PP-A.

Repullo ha criticado también a la candidata socialista, que recuerda "el pasado de los ERE" y las "mentiras" de la financiación autonómica, o las del accidente ferroviario de Adamuz. Y frente a ese pasado ha puesto en valor los 30.000 empleos generados en la provincia de Córdoba, el récord de exportaciones, la rebaja en 7 puntos en abandono escolar o el incremento del 50% en plazas de Formación Profesional que ha impulsado la Junta.

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La alcaldesa de Palma, Matilde Esteo, ha repasado también algunos de los logros conseguidos por la Junta de Andalucía en los últimos 4 años y el reflejo que las políticas de Juanma Moreno han tenido en esta localidad cordobesa. De todos ellos, Esteo ha destacado el avance que ha supuesto la apertura del hospital de alta resolución de Palma, y ha lamentado que quienes ahora lo critican son "los que cerraron la cirugía ambulatoria", o el inicio de las obras de la pasarela peatonal sobre la A-431 para unir las urbanizaciones de El Baldío y El Acebuchal.