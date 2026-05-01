EEUU
Trump reitera que no está "contento" con España ni con Italia por su posición sobre Irán
"Creen que está bien que Irán tenga un arma nuclear", respondió el presidente de Estados Unidos a la prensa en la Casa Blanca
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que no está "contento" con España ni con Italia porque, a su juicio, ambos países verían con buenos ojos que Irán obtuviera un arma nuclear.
"No estoy contento con Italia ni con España. Creen que está bien que Irán tenga un arma nuclear", respondió a la prensa en la Casa Blanca.
Trump agregó que "cualquiera que crea que está bien que Irán tenga un arma nuclear no es muy inteligente, y sería algo terrible en el futuro".
El mandatario, cuya Administración mantiene negociaciones con Irán para poner fin a la guerra iniciada en febrero, advirtió de que si Teherán lograra un arma atómica "habría problemas como los que el mundo nunca ha visto antes".
Trump declaró el miércoles que estudia la posibilidad de reducir las tropas de su país desplegadas en Alemania, el país europeo con más militares estadounidenses, y el jueves expresó que podría hacer lo mismo con España y con Italia.
El presidente de Estados Unidos ha sido muy crítico con los países europeos y la OTAN por su negativa a implicarse militarmente en la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de petróleo que Teherán cerró en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.
Desde el inicio de la guerra, Trump ha arremetido contra el Gobierno español por su negativa a que Estados Unidos utilice las bases de Rota y Morón para las aeronaves que participan en la guerra.
La semana pasada, una comunicación interna del Pentágono publicada en exclusiva por la agencia de noticias Reuters incluso sugería que Estados Unidos se planteaba suspender a España de la OTAN tras su posición sobre la guerra en Irán.
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