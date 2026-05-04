PP y Vox acuerdan finalizar ya la investigación sobre la dana en las Corts Valencianes

Punto y casi final a la comisión de investigación de la dana en las Corts Valencianes. Menos de un año después de empezar las comparecencias, con una decena de sesiones, el paso de más técnicos que políticos y todavía ausencias de nombres dentro del plan de trabajo aprobado tan relevantes como el de la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, una de las dos investigadas en la causa, PP y Vox han puesto fecha al cierre de la comisión: el próximo 27 de mayo, dentro de poco más de tres semanas.

Lo ha acordado la Mesa de la comisión, el órgano encargado de dirigir los trabajos de la comisión y donde tienen mayoría Vox (que ostenta la presidencia) y PP (vicepresidencia). Ese 27 de mayo será la última sesión donde se deberá debatir el dictamen que elaboren los grupos, que apunta a visiones contrapuestas, pondrá fin a unos trabajos que apenas han llegado a los 12 meses y situarán a las Corts como el primer parlamento que cierra su investigación frente a las que tienen abiertas Senado y Congreso.

"Es momento de sacar conclusiones, tenemos material suficiente", ha defendido este lunes el síndic del PPCV, Fernando Pastor, que ha justificado que se han cumplido con los doce meses que se fijaban de margen para llevar a cabo las pesquisas y que, no obstante, se puede ampliar. La decisión de cerrar esta comisión llega con más de la mitad del plan de trabajo que aprobaron PP y Vox en abril del año pasado aún por desarrollarse.

Este final anticipado, casi de sopetón, ha provocado la reacción de la izquierda que ha hablado de "cierre en falso" e "insultante" la forma de proceder. "Es una maniobra de PP y Vox que no han querido investigar nada", ha lamentado la diputada socialista, Alicia Andújar. "Es una noticia triste", ha añadido el de Compromís, Carles Esteve. Ambas formaciones pedirán una prórroga del plazo para salvar la comisión en la junta de síndics, pero la mayoría de PP y Vox en el parlamento la condena.

De hecho, el propio portavoz de los 'populares' ha insistido en su finalización a pesar de la cantidad de nombres que todavía están pendientes por cumplir del plan diseñado por PP y Vox. Además de Pradas quedan citaciones como la de su número dos el 29 de octubre, Emilio Argüeso; el funcionario de más alto rango aquel día, Jorge Suárez; el director operativo en el Cecopi, José Miguel Basset o alguno de los 17 alcaldes señalados en el primer listado donde estaba María José Catalá.

Sin embargo, la fórmula por la que han optado el PP y Vox es pedir la transcripción de los pasos de Suárez y Pradas por la comisión del Congreso para poder incluirlas en el análisis que ha de quedar plasmado en el dictamen. También han pedido las declaraciones hechas en la comisión del Senado de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, quienes al ser miembros de organismos estatales no han acudido a la cámara autonómica.

Última sesión

Antes del debate del dictamen, no obstante, sí que habrá sesión previa, la última con comparecientes. Será el próximo 11 de mayo, la semana que viene, y no tendrá nada que ver con lo ocurrido el 29-O sino que estará centrado en las tareas de reconstrucción con una paradoja: se citará al actual comisionado de la Generalitat, Raúl Mérida, mientras que se llamará al anterior responsable del Gobierno central, José María Ángel, que dimitió de estas responsabilidades en agosto del año pasado.

Con esta decisión, PP y Vox se quitan la investigación parlamentaria de la dana antes del curso previo de las elecciones autonómicas. Lo hace con un balance más bien pobre, con una decena de sesiones (doce si se incluyen la de la próxima y la que debata el dictamen) de las que solo ocho habrán sido con comparecientes de los que en su mayoría han sido de perfiles técnico, expertos en ingeniería hidráulica, y no políticos vinculados con la gestión de ese 29-O.