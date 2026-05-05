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Última hora de la posible llegada a Canarias del crucero MV Hondius con un brote de hantavirus: la OMS confirma que vendrá a Canarias y Sanidad lo desmiente
El navío, que ha registrado tres muertes y siete afectados por este virus, se encuentra fondeado en Cabo Verde
El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que se ha cobrado tres muertes y ha afectado a siete pasajeros, se encuentra fondeado en Cabo Verde a la espera de recibir la orden de dirigirse a Canarias o a otro destino. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario.
Por su parte, las últimas informaciones del Ministerio de Sanidad desmienten esto y se encuentran a la espera de los próximos datos epidemiológicos para determinar la siguiente escala del Hondius. Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.
La OMS dice que hay bajo riesgo para el público de contraer hantavirus tras el foco en un crucero frente a las costas de Cabo Verde
Dos de los enfermos en la embarcación se encuentran retenidos tras registrarse tres muertes a bordo.
Tres muertos por hantavirus en un crucero de lujo que viajaba desde Argentina con destino final Canarias
La OMS confirma un caso detectado en laboratorio y cinco sospechosos en el crucero 'MV Hondius', que se dirigía a Cabo Verde
Qué es y cómo se contagia el hantavirus, la enfermedad que ha matado a tres personas en un crucero que se dirige a Canarias
De las seis personas afectadas por hantavirus en el crucero, tres han fallecido y uno se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica.
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