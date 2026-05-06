Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama
Anticorrupción defiende ante el Supremo una rebaja de condena para Aldama porque sus declaraciones han permitido "avanzar la investigación"
Admite que su declaración ha sido corroborada con otros elementos y que la reducción de pena propuesta por la acusación popular también "es posible"
Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, en directo
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no ha podido dejar fuera de su informe el elefante en la habitación que supone la declaración autoinculpatoria del comisionista Víctor de Aldama, para el que pide siete años de cárcel frente los 24 que solicita para el exministro José Luis Ábalos y los 19 y medio, del que era su asesor, Koldo García. Según el representante del ministerio fiscal, su declaración permitió "avanzar la investigación" y todos los datos aportados han sido corroborados, lo que explica que para él pida una pena muy inferior a la solicitada para los acusados e incluso una rebaja superior.
Esa colaboración fundamental para desentrañar la organización criminal de la que formaban parte los tres acusados (junto con sus respectivos amigos, familiares y funcionarios) "hace, incluso, "posible, como hace la acusación popular, apreciar la atenuante como muy cualificada y es también admisible, lo hace también su defensa, apreciar o valorar, desde luego, la atenuante privilegiada", ha admitido el fiscal jefe.
Suscríbete para seguir leyendo
- El director de la DGT emite un comunicado que aclara el punto y final a la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso: 'Es bueno hacer una reflexión
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- Fallece un trabajador en una torre de alta tensión junto al túnel del Padrún: retenciones en la autopista
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Motín 'salvaje' en un centro de menores de Oviedo: 'Cualquier día va a pasar algo muy grave
- Asturias se refuerza como Paraíso Natural: la región gana dos banderas azules y suben a 16 las playas que lucirán el distintivo de calidad ambiental
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la lámpara inalámbrica XXL de jardín más barata del mercado: por solo 39,95 euros y perfecta para la terraza
- Multado con 200 euros por circular a la velocidad adecuada, llevar la baliza v-16, pero encender molestar con el líquido parabrisas: la Guardia Civil extrema la vigilancia