Del 6 al 12 de junio
La familia real se vuelca con la visita del Papa y estará presente en casi todos los actos de la agenda
Felipe VI y Letizia y sus dos hijas recibirán a León XIV en el Palacio Real y el matrimonio se desplazará a Barcelona para la misa de la Sagrada Familia
La Princesa de Asturias y Sofía acudirán con sus padres a la eucaristía de Cibeles del domingo y la reina Sofía viajará a Canarias para despedir al Pontífice el viernes 12
La agenda de la visita de León XIV a España del próximo mes de junio dibuja una implicación prácticamente total de la familia real, con presencia en la mayor parte de los actos oficiales previstos entre Madrid, Barcelona y Canarias. La Zarzuela ha concretado este miércoles la participación escalonada de los distintos miembros, con los Reyes al frente, la incorporación de la Princesa de Asturias y la infanta Sofía en las citas centrales y la participación de la reina Sofía también en dos actos.
Cuando el Pontífice llegue a Madrid, el sábado 6 de junio, Felipe VI y Letizia estarán para recibirle en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Apenas una hora después, los Reyes, acompañados por sus dos hijas, protagonizarán la recepción oficial en el Palacio Real. Allí se desarrollará la llamada visita de cortesía y el encuentro del Papa con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en España, uno de los momentos institucionales clave de la visita.
La presencia de Leonor y Sofía no se limitará a ese primer acto. Ambas acompañarán a sus padres el domingo 7 en la misa multitudinaria prevista en la plaza de Cibeles, a las diez de la mañana, una de las citas con más carga simbólica del viaje, el primero que un Papa realiza a España en 15 años.
El lunes 8 será el turno de la reina Sofía, que asistirá en solitario al acto de oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral madrileña.
La agenda se desplazará después a Barcelona. El miércoles 10, los Reyes acudirán a la misa que se celebrará en la basílica de la Sagrada Familia.
El cierre llegará el viernes 12 en Canarias, donde la reina Sofía estará presente en la ceremonia de despedida del Pontífice en el aeropuerto de Tenerife Norte.
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