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Del 6 al 12 de junio

La familia real se vuelca con la visita del Papa y estará presente en casi todos los actos de la agenda

Felipe VI y Letizia y sus dos hijas recibirán a León XIV en el Palacio Real y el matrimonio se desplazará a Barcelona para la misa de la Sagrada Familia

La Princesa de Asturias y Sofía acudirán con sus padres a la eucaristía de Cibeles del domingo y la reina Sofía viajará a Canarias para despedir al Pontífice el viernes 12

Los Reyes y el Papa León XIV, el pasado 20 de marzo, en el Vaticano.

Los Reyes y el Papa León XIV, el pasado 20 de marzo, en el Vaticano. / Simone Risoluti / EFE

Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

La agenda de la visita de León XIV a España del próximo mes de junio dibuja una implicación prácticamente total de la familia real, con presencia en la mayor parte de los actos oficiales previstos entre Madrid, Barcelona y Canarias. La Zarzuela ha concretado este miércoles la participación escalonada de los distintos miembros, con los Reyes al frente, la incorporación de la Princesa de Asturias y la infanta Sofía en las citas centrales y la participación de la reina Sofía también en dos actos.

Cuando el Pontífice llegue a Madrid, el sábado 6 de junio, Felipe VI y Letizia estarán para recibirle en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Apenas una hora después, los Reyes, acompañados por sus dos hijas, protagonizarán la recepción oficial en el Palacio Real. Allí se desarrollará la llamada visita de cortesía y el encuentro del Papa con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en España, uno de los momentos institucionales clave de la visita.

La presencia de Leonor y Sofía no se limitará a ese primer acto. Ambas acompañarán a sus padres el domingo 7 en la misa multitudinaria prevista en la plaza de Cibeles, a las diez de la mañana, una de las citas con más carga simbólica del viaje, el primero que un Papa realiza a España en 15 años.

El lunes 8 será el turno de la reina Sofía, que asistirá en solitario al acto de oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral madrileña.

La agenda se desplazará después a Barcelona. El miércoles 10, los Reyes acudirán a la misa que se celebrará en la basílica de la Sagrada Familia.

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El cierre llegará el viernes 12 en Canarias, donde la reina Sofía estará presente en la ceremonia de despedida del Pontífice en el aeropuerto de Tenerife Norte.

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