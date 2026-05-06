Tribunales
El jefe de Gabinete de Ayuso asegura que González Amador le facilitó una foto de unos periodistas y que no obtuvo sus datos de la Policía
Miguel Ángel Rodríguez ha explicado que ya conocía a los informadores porque "firman" en un periódico
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha negado este miércoles ante la jueza de Instrucción número 25 de Madrid, Raquel Robles González, haber recibido datos de la Policía Nacional sobre dos periodistas en el marco de la causa abierta por un presunto delito de revelación de secretos, según ha explicado a los medios de comunicación.
Al salir de su declaración, que ha durado una media hora, Rodríguez ha explicado a los periodistas que un vecino le mandó una foto de los periodistas a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y que este se la reenvió a él. Y que como les conocía no necesitó que nadie les identificara: "Lo más importante es que no fue la Policía. La Policía no puede entrar en un vehículo particular para hacer una foto. Nunca he hablado con la Policía de este asunto", ha insistido.
De esta forma, aportaba más datos sobre lo que previamente había dicho a los medios de comunicación: "Me las envió un vecino enfadado porque habían molestado a su hija", dijo previamente, para a la salida reconocer su error: "Me he expresado mal, porque no creo que haya muchos vecinos en ese edificio que tengan mi teléfono".
Viaje a México
Rodríguez ha comparecido este miércoles en calidad de investigado ante la magistrada por una denuncia del PSOE en relación a la supuesta difusión de datos personales de dos periodistas de 'El País' que trabajaban en el caso de Alberto González Amador, pareja de la dirigente madrileña. De hecho, a los medios de comunicación ha lamentado que esta comparecencia ante el juzgado le había impedido viajar con la presidenta Ayuso a México.
Sobre los hechos, ha asegurado públicamente que los periodistas estaban molestando a "vecinos y a menores de edad", a quienes "les paraban para hacerles preguntas". A preguntas sobre si identificó a los periodistas, ha afirmado que estas personas "firman cada día en su periódico", por lo que "no es una revelación de secretos". "¿Dónde está el secreto? A estos periodistas les conozco.
Además, ha señalado que supo más tarde que los policías habían identificado a los periodistas. "Eso me he enterado después. Ni siquiera sé qué policías son. Se dijo en su momento que eran escoltas de la presidenta, pero no es así", ha señalado.
En el marco de la causa, la magistrada acordó librar oficio a la Unidad adscrita de Policía Judicial de esta sede judicial para que se proceda a la práctica de gestiones tendentes a la identificación de los Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que prestaron su servicio como escoltas de Ayuso, los días 18 y 19 de marzo de 2024.
Denuncia del PSOE
La denuncia fue presentada en enero de 2025 por el PSOE por un presunto delito de revelación de secretos al datos personales de dos periodistas. Según la denuncia, el jefe de gabinete de Ayuso habría obtenido esos datos personales, nombres y fotografía, "de un policía nacional que pertenece a la escolta" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que había identificado a los periodistas el pasado 19 de marzo, cuando estos acudieron a las inmediaciones del domicilio de Ayuso.
El PSOE reclamó entonces la imputación de Rodríguez por filtrar información privada de estos reporteros y que su teléfono sea investigado para evitar "la posible destrucción de pruebas" de los mensajes que tengan relación con el caso.
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