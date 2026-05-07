Ester Muñoz exige de nuevo la dimisión de Sánchez si Ábalos es condenado: "Pido lo mismo que el PSOE"

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, volvió a reclamar este jueves, en una comparecencia ante los medios de comunicación en el escritorio de la Cámara Baja, la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el 'caso Koldo', si finalmente hay condena para el ex ministro de Transportes y antiguo número 3 del PSOE, José Luis Ábalos. Todo ello al día siguiente de que se pusiera fin a la vista oral en el Tribunal Supremo (TS).

Muñoz aseveró que ella pide "lo mismo que el PSOE" cuando tras la detención de Koldo García hace dos años por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le reclamó a Ábalos su renuncia al escaño, algo a lo que este se negó, pasando al Grupo Mixto. Una reclamación, como ha recordado insistentemente Muñoz, en la que llevó la voz cantante la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, hoy candidata del PSOE a las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo. "La pregunta es qué piensa hacer Pedro Sánchez si Ábalos es finalmente condenado", reflexionó en voz alta la portavoz del Grupo Popular, quien añadió: "Si finalmente se demuestra que el señor Ábalos robó desde un Ministerio del Gobierno de Pedro Sánchez, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez?", reiteró.

Con tono irónico, e incluso sarcástico, Muñoz aseveró que "para no pecar de radical, o de traspasar límites, o de ser excesiva... me van a permitir que le exija a Pedro Sánchez con palabras del Partido Socialista y de ministros del Partido Socialista, para que sepa lo que tiene que hacer en las próximas horas". Y recordó la mencionada exigencia de retirada a Ábalos tras la primera operación de la UCO en la que, además de Koldo García, el estrecho colaborador del exministro, fue detenido, entre una veintena de personas, el ínclito Víctor de Aldama, entonces un perfecto desconocido para la opinión pública. Muñoz recordó que cuando el PSOE le reclamó sin éxito a Ábalos su acta de diputado, y le abrió un expediente de expulsión como militante que no se terminó de resolver hasta la salida un año después de su sucesor en la Ejecutiva Federal, Santos Cerdán, el antiguo ministro no estaba ni siquiera imputado, algo que no tardaría en suceder, tras dar luz verde al Congreso al preceptivo suplicatorio, dada su condición de aforado.

"Si hay condena a Ábalos, a su mano derecha dentro del Gobierno y el partido, su mano derecha previa a la otra mano derecha que también ha sido imputada [Santos Cerdán]... yo le digo, en palabras del Partido Socialista, a Pedro Sánchez: sabemos que no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que todos ustedes conocen... (bueno, su nombre sí aparece). No nos erigimos en jueces, ni en fiscales, no juzgamos, pero a pesar de todo consideramos que sí existe una responsabilidad política", remarcó su mensaje, de nuevo parafraseando a lo dicho por los socialistas hace dos años.

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Dentro de ese rescate de hemeroteca a beneficio de inventario con declaraciones de dirigentes del PSOE y el Gobierno, Muñoz recordó también las palabras en esos primeros meses de 2024 del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, quien habló entonces de la "culpa in vigilando" de Ábalos, y puso como ejemplo la dimisión en 1998 de Josep Borrell como candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno tras destaparse las irregularidades de dos de sus principales colaboradores cuando era secretario de Estado de Hacienda, en uno de los gobiernos de Felipe González.