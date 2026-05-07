8 de mayo
Letizia celebra el Día Mundial de la Cruz Roja: "Quienes hacéis el bien sois legión"
La Reina preside en Pamplona el acto central donde se han entregado las Medallas de Oro de este año a entidades, empresas y profesionales
Letizia celebró este jueves en Pamplona el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se festeja el día 8 de mayo, este viernes, en los 191 países en los que tiene presencia. Este año la ciudad navarra acogió el acto central, presidido por la Reina, que entregó las Medallas de Oro 2026 de esta organización humanitaria.
En el auditorio del Museo de la Universidad de Navarra, la Reina entregó los galardones y en su breve discurso de saludo agradeció el trabajo a la organización y dijo que una vez más pudo comprobar la frase atribuida a Séneca de que "donde hay un ser humano hay una oportunidad para hacer el bien". "Quienes hacéis bien sois legión", subrayó.
Las medallas de este año reconocieron al Mercado de San Cristóbal, una iniciativa desarrollada por la ONG Cesal, una entidad madrileña que cuenta con una importante variedad de proyectos de inserción laboral; a 'Plena Inclusión' de Cruz Roja, que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad intelectual; la Fundación Maldita.es y Verifica RTVE, por su lucha contra la desinformación, así como a la filóloga y escritora aragonesa Irene Vallejo, por su reivindicación de la empatía y la humanidad, y al doctor Julio Ancochea, por su compromiso con las poblaciones vulnerables.
Antes de ir al Museo, Letizia visitó el 'Espacio Activo' que Cruz Roja Navarra tiene en la calle Aralar de Pamplona, donde se ofrecen talleres y servicios para personas mayores, cuidadoras y su entorno. Lo hacen a nivel individual (por las necesidades específicas); grupal (con talleres y actividades formativas), y comunitario (trabajando en red con entidades del entorno).
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