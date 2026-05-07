Alerta sanitaria
Sánchez llama a Clavijo para amortiguar la crisis institucional por el hantavirus
El presidente del Gobierno de España devuelve por fin la llamada al jefe del Ejecutivo canario después de casi dos días de espera
Redacción
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, devolvió finalmente la llamada a Fernando Clavijo, jefe del Ejecutivo canario, tras casi dos días de espera. El contacto se produjo en plena tensión institucional por la gestión de la crisis del hantavirus y con la intención de rebajar el malestar generado en Canarias.
La conversación entre ambos dirigentes fue cordial y sirvió para encauzar la relación entre los dos gobiernos en un momento delicado. Clavijo llevaba días pendiente de hablar directamente con el presidente español para abordar la situación y reclamar una mayor coordinación.
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