El protocolo para los guardias civiles en Canarias y en el Gómez Ulla: ventanillas cerradas y trajes de protección

La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han emitido sendos protocolos de actuación ante la alerta sanitaria creada al conocerse los casos de infección por hantavirus destinados a los agentes que puedan llegar a tener contacto con los pasajes del crucero. En el documento elaborado por la Unidad Central Operativa NRBQ del Instituto armado se informa a los guardias que "los pasajeros que sean trasladados a centros de referencia (como el hospital Gómez Ulla u otros centros en Canarias) serán considerados contactos de alto riesgo". Y por eso las patrullas de escolta deberán circular "con las ventanillas cerradas y sistema de aire en modo recirculación".

Y en el caso de que los agentes tengan que interactuar con los vehículos medicalizados, "se hará siempre a favor del viento y manteniendo la distancia de seguridad. Dada la naturaleza del brote y la confirmación de transmisión interhumana, ante la sospecha o previsión de servicios realizados por agentes de la Guardia Civil que implique contacto directo con personas contagiadas o en cuarentena, el equipo de protección es de uso obligatorio", completa el documento, al que ha tenido acceso este diario.

En el protocolo del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), de carácter más genérico, se alude a que el riesgo de contagio en "bajo", al mismo tiempo que se recomienda la "ventilación de espacios" y la utilización de mascarillas.