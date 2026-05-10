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CRISIS HANTAVIRUS

Ayuso niega que no pudieran contactar con ella y acusa al Gobierno de usar el "comodín Ayuso" para "ocultar cada crisis"

La presidenta madrileña asegura que le llamó el ministro Ángel Víctor Torres, al que le devolvió la llamada "media hora más tarde"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su viaje institucional a México.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su viaje institucional a México. / COMUNIDAD DE MADRID

EP

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado que desde el Ejecutivo central no pudieran contactar con ella con la crisis de hantavirus como telón de fondo y cree que utilizarla como "comodín" no puede tapar cada crisis de Gobierno de Pedro Sánchez.

A través de su cuenta en la red social 'X', Ayuso ha asegurado que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quiso hablar con ella este miércoles, unas horas después de decidir que España acogería el buque Hondius con un brote de handavirus. La presidenta madrileña asegura que le devolvió la llamada "media hora más tarde".

"Hoy me ha enviado un mensaje supuestamente para informarme. Pero veo que era para otra cosa", relata Ayuso en la red social X. "Es falso que no haya contactado conmigo. El comodín 'Ayuso' no puede ocultar cada crisis que crea este gobierno", ha condenado desde las redes sociales.

Sus palabras llegan después de que el pasado jueves cuestionara la falta de información sobre el hantavirus por parte del Gobierno de España, criticando que la única “información directa” recibiad fue la llamada, un día antes, del ministro Torres, “para leerme la prensa” puesto que “ya conocíamos el destino de 14 personas que iban a venir al hospital Gómez Ulla”.

Los 14 ciudadanos españoles del MV Hondius --trece pasajeros y un miembro de la tripulación-- han llegado sobre las 16.30 horas de este domingo al madrileño Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para hacer la cuarentena tras viajar a bordo del crucero afectado por hantavirus.

Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

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El hospital ha activado el protocolo sanitario ante el ingreso de los catorce españoles que viajaban a bordo del crucero MV Hondius, tras su llegada este domingo, sobre las 15 horas, a la base aérea de Torrejón de Ardoz.

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