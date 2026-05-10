Encuesta elecciones Andalucía: El PP, al límite de la mayoría absoluta con el PSOE a la baja y Vox al alza

El PP culminará el próximo domingo en Andalucía el pleno de victorias en el ciclo electoral autonómico del último semestre. La campaña andaluza entra en el esprint final con Juanma Moreno muy consolidado en cabeza, pero sin conseguir despejar la gran incógnita: ¿revalidará la mayoría absoluta el presidente de la Junta o la perderá y dependerá de Vox? La encuesta preelectoral del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica sitúa al candidato popular muy cerca de los 55 escaños que otorgan esa mayoría en el Parlamento andaluz, pero sigue sin tenerla asegurada por el avance de los ultras. En paralelo, María Jesús Montero se encamina hacia el peor resultado del PSOE en el que fue su bastión y de esa caída se beneficiarían las dos marcas que compiten a su izquierda.

Moreno ganaría las elecciones con el 40,9% de los votos y 52-55 escaños, lo que significa que podría perder entre tres y seis de los 58 diputados que obtuvo en 2022 porque bajaría 1,7 puntos respecto a los últimos comicios. Con todo, el PP ha recuperado terreno en los últimos dos meses, pues la encuesta que elaboró el GESOP en febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía, situaba al actual presidente a entre dos y cinco escaños de la mayoría absoluta. Desde entonces, ha subido 2,4 puntos en voto estimado.

Sondeo del GESOP (mayo 2026) para las elecciones andaluzas: gráfico que muestra el reparto de escaños

El trabajo de campo del sondeo se efectuó, a partir de 802 entrevistas, del 29 de abril al 6 de mayo, por lo que recoge los efectos de la primera semana de la campaña electoral, marcada por el primer debate entre los cinco candidatos y los ataques a Moreno por su gestión de la sanidad pública, en una legislatura sacudida por el escándalo de los cribados del cáncer de mama. El candidato del PP también ha tenido que responder por la vivienda y la "prioridad nacional" de Vox, condición que los ultras pondrán sobre la mesa si sus votos son decisivos.

La encuesta refleja que Vox recogería todo lo que perdería Moreno. El candidato de los ultras, Manuel Gavira, lograría el 16,3% de los votos y 17-20 escaños, es decir, tres puntos y entre tres y seis diputados más que en las elecciones de 2022. Pero respecto al sondeo de febrero, Vox ha retrocedido 3,7 puntos, en paralelo a la recuperación del PP. Ambos partidos tienen una fidelidad de voto similar, alrededor del 70%, y sus votantes son vasos comunicantes, aunque pierde más apoyos Vox hacia el PP (14,6%) que el PP hacia Vox (10,6%), una tendencia que se ha acentuado desde febrero.

Sondeo del GESOP (mayo 2026) para las elecciones andaluzas: gráfico que muestra el porcentaje de voto estimado

Además, a Vox se le han disparado las fugas hacia Se Acabó la Fiesta, la marca del eurodiputado Alvise Pérez, hasta el punto de que el trasvase es muy parecido al que sufren en dirección al PP. El 13% de quienes votaron a Vox en las andaluzas de 2022 elegirían ahora la papeleta de SALF, formación que recabaría el 2,7% de los sufragios en el conjunto de Andalucía, quedándose a solo tres décimas de hacerse un hueco en el Parlamento autonómico. Vox es el partido que más atrae a quienes se abstuvieron en las últimas elecciones.

En todo caso, el dominio del bloque de derecha es sólido. El PP encabeza la intención de voto en la mayoría de los segmentos, excepto entre el electorado más joven, donde Vox se sitúa en primera posición (dos de cada diez andaluces de 18 a 29 años manifiestan que votarán a los ultras). El PSOE obtiene el segundo lugar en buena parte de los grupos de población, desplazando a Vox, que solo mantiene esa plaza entre los hombres y las personas desempleadas.

Por provincias, el PP lidera la intención directa de voto en todas salvo en Almería, donde es tercero por detrás de Vox, que va en cabeza, y el PSOE. En el resto de circunscripciones, la ventaja de Moreno es amplia, a excepción de Sevilla, donde solo tiene dos puntos más que Montero. El pulso por la segunda plaza entre socialistas y ultras está especialmente igualado en Granada, donde están empatados, y la distancia es corta en Córdoba y Málaga.

Sondeo del GESOP (mayo 2026) para las elecciones andaluzas: gráfico que muestra la intención directa de voto

La izquierda es la otra cara de la moneda. El PSOE apenas ha mejorado sus expectativas desde febrero y cosecharía un fuerte varapalo. Según la encuesta, la exvicepresidenta Montero obtendría el 20,5% de los votos y 24-27 escaños, entre tres y seis diputados menos que los 30 que logró hace cuatro años. Los socialistas se dejarían 3,3 puntos respecto a 2022, cuando ya cayeron hasta su peor resultado histórico, aunque desde el sondeo de febrero han subido medio punto y ahora retendrían a más votantes que entonces.

En concreto, el PSOE presenta una fidelidad de voto del 55,4%, cuatro puntos más que en la encuesta de febrero, pero ha visto aumentar sus fugas hacia Adelante Andalucía (6,8%) y hacia Vox (5,7%). No obstante, el PP continúa siendo el principal destino de los electores socialistas que cambian de papeleta (8,1%), y el PSOE es también la formación con más votantes indecisos (12,7%).

Sondeo del GESOP (mayo 2026) para las elecciones andaluzas: gráfico que muestra la suma de escaños por bloques

La erosión del socialismo nutre a todo el espacio situado a su izquierda, cuyas dos fuerzas crecerían en el Parlamento andaluz. Por Andalucía, la coalición que integra a IU, Podemos y Sumar con Antonio Maíllo como candidato, lograría el 8,9% de los votos y 6-8 escaños (ahora tiene 5), 1,3 puntos más que en 2022 y 2,7 puntos más que en el sondeo de febrero. Por su parte, Adelante Andalucía, el partido que lidera José Ignacio García, conseguiría el 7% de los sufragios y 4-6 diputados (hoy tiene 2), dos puntos y medio más que hace cuatro años y un punto y medio más que en febrero.

Noticias relacionadas

El GESOP detecta un 15,5% de indecisos a una semana para las elecciones. Dos de cada tres andaluces (67,3%) afirman que acudirán a votar con toda seguridad el 17 de mayo, aunque se observa una menor intención de participar en los comivios entre los más jóvenes (53,2%) y una mayor intención entre los de más edad (77,6%). Los votantes de Por Andalucía y Adelante Andalucía son quienes muestran una mayor predisposición a acudir a las urnas, seguidos de cerca por el electorado de Vox.