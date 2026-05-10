ELECCIONES ANDALUZAS
Feijóo lleva el hantavirus a recta final de campaña para contraponer la "mala gestión" de Sánchez con la de Moreno
El PP moviliza a su electorado y apela a la participación el 17 de mayo para evitar la relajación de los votantes
EP
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, utilizará la crisis del hantavirus en la recta final de la campaña andaluza para contraponer la "mala gestión" del Gobierno de Pedro Sánchez con la "buena gestión" que, a su juicio, puede exhibir el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.
Si esa "buena gestión" de Moreno ya ha sido uno de los ejes centrales de la campaña del PP --haciendo hincapié en su actuación tras las riadas o el accidente ferroviario de Adamuz--, en 'Génova' consideran que la situación que vive España con el brote de hantavirus en el crucero 'MV Hondius' les "apuntala en ese marco", añaden desde la formación.
"Si en este momento hubiera un problema sanitario en España, ¿a quién van a querer los españoles al frente? ¿A Mónica García o a Juanma Moreno?", se preguntan desde el equipo de Feijóo. A su entender, "cuando vienen mal dadas, la gente quiere experiencia de gestión" y ahí el PP puede presumir de "la solidez" de su candidato. "En la gestión crecemos", subrayan las mismas fuentes.
Moreno "cumple" mientras que Sánchez "multiplica los problemas"
En la campaña electoral Feijóo ha presentado a Moreno como un candidato "serio", "fiable", "decente" y que "cumple", frente a un Gobierno de España que, a su juicio, "no resuelve los problemas de la gente" sino que "los multiplica".
De hecho, ha alertado de las consecuencias de "importar el sanchismo" a Andalucía a través de la candidata socialista, María Jesús Montero, a la que ha pedido mandar "de vuelta" a Madrid el próximo 17 de mayo para castigar sus "chanchullos".
Es más, el líder del PP ha señalado que él quiere que "el clima político de Andalucía se contagie a toda España y no al revés" porque con el Ejecutivo de Pedro Sánchez el país "padece demasiada mentira, demasiado ego, muro, incompetencia y corrupción".
No relajarse y apelar a la movilización
Los 'populares' quieren evitar la relajación de su electorado ante los buenos datos que recogen las encuestas y dedicarán la última semana de campaña a llamar a la movilización para fomentar la participación el 17 de mayo.
"Si algo sabe Génova es que dar por hecho las cosas es un camino muy corto para luego no conseguirlas. Las encuestas pueden dar confianza pero también te pueden despistar", avisan fuentes de la dirección del partido, en alusión a lo que ocurrió en las elecciones generales del 2023, donde los sondeos concedían al PP una mayoría más holgada de que la que luego cosechó en las urnas, donde se quedó en 137 escaños.
Por eso, Moreno y Feijóo insistirán en los últimos días de campaña en que la gente tiene que ir a votar y hacerlo "con contundencia", pese a que sus trackings internos dan la victoria al PP andaluz y no recogen grandes oscilaciones en los últimos días, salvo una ligera mejoría de Vox "en décimas" y una subida "de la izquierda radical a costa de Montero".
"No está pasando nada que altere la campaña. Moreno aspira a mantener su mayoría absoluta y Vox aspira a ganar a Macarena Olona", han indicado fuentes del PP, que han añadido que el objetivo del PSOE es que los de Santiago Abascal "entren en el gobierno andaluz". En los comicios autonómicos de 2022, el PP-A de Moreno consiguió 58 escaños, los socialistas lograron 30 con Juan Espadas como candidato y Vox, que concurrió con Macarena Olana, obtuvo 14 diputados.
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