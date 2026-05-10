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Mónica García asegura que el fondeo del 'MV Hondius' fue "un éxito" y que sus pasajeros continúan asintomáticos

Mónica García asegura que el fondeo del 'MV Hondius' fue "un éxito" y que sus pasajeros continúan asintomáticos

Javier Vendrell Camacho

Mónica García asegura que el fondeo del 'MV Hondius' fue "un éxito" y que sus pasajeros continúan asintomáticos

Javier Vendrell Camacho

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha participado en una comparecencia junto a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para actualizar información sobre la situación del barco MV Hondius. Ha asegurado que el fondeo fue "un éxito a pesar de las adversidades" y que todos los pasajeros continúan asintomáticos.

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